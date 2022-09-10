Когда откроют для движения проспект Ленина в Якутске

В конце октября планируют открыть движение автотранспорта по проспекту Ленина. Завтра, 11 сентября, начнется укладка второго слоя асфальта. Об этом сообщил мэр Евгений Григорьев на пресс-конференции, посвященной 390-летию основания Якутска, передает ЯСИА.

«В этом году мы полностью завершим асфальтирование участка от здания республиканской прокуратуры до здания ЛОРП-а. Уже завтра начнем укладку второго слоя асфальта от улицы Кулаковского», — сказал Григорьев. Он отметил, что ремонтные работы ведутся по графику. До конца сентября завершится асфальтирование основной дороги проспекта Ленина.