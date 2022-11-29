Когда откроют автозимник Хатассы-Павловск через Лену

Автозимник «Хатассы — Павловск» через реку Лену могут открыть раньше срока — к 5-7 декабря для транспорта весом до трёх тонн. В ходе ежемесячного совещания премьер-министра Якутии Андрея Тарасенко с главами районов обсудили сроки открытия ледовых переправ, сообщает ЯСИА.

В Якутии продолжаются работы по обустройству ледовых автозимников. По участку «Хатассы — Павловск» на левом берегу реки Лены ведутся работы по устройству подходов, вырубке кустарников, наморозке льда и очистка льда от торосов вручную. Очищена четвёртая полоса движения и 50% третьей полосы движения. Минимальная толщина льда — 28 см. На правом берегу выполнены работы по устройству подходов.

Сроки открытия согласно примерному графику Минтранса Якутии следующие: до трёх тонн – 10 декабря; до 20 тонн – 20 декабря; до 30 тонн – 28 декабря; до 40 тонн – 6 января.

По сообщению первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Анатолия Потапова, открытие автозимника на данном участке для транспорта весом до трёх тонн может произойти раньше. «В эти выходные мы съездим и посмотрим, если есть возможность, то мы хотим пораньше открыть автозимник — после 5-7 декабря», — сказал он. Сроки открытия ледовых переправ по другим дорогам, в том числе через реку Вилюй, остаются прежними.