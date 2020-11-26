Когда откроется переправа Хатассы-Павловск?

Из-за устоявшейся аномальной теплой погоды в ноябре на территории республики сроки открытия ледовых переправ и автозимников корректируются на более поздние сроки.

В данное время на переправе Хатассы-Павловск ездят легковые машины по несанкционированной переправе, которая проложена по торосам и песчаному острову проходящей параллельно официальному обустраемому ледовому автозимнику.

На сегодняшний день ведутся работы по обустройству автозимника. Согласно требованиям отраслевых дорожных норм (ОДН 218.010-98) ледовые переправы должны быть обустроены двумя полосами движения и одной резервной.

Со стороны города Якутска ведутся работы по заливке мотопомпой четвертой полосы движения. На третьей полосе движения ведутся работы по очистке льда от торосов. Установлена камера фото-видеофиксации, подготовлен пункт весового контроля. Максимальная толщина льда на отдельных участках реки Лена составляет 27 сантиметров.

Со стороны Мегино-Кангаласского района ведутся работы по устройству автозимника на острове путем засыпки и наморозки льда мотопомпами участка сезонной дороги.

Для открытия автозимника с разрешенной максимальной нагрузкой до 3 тонн (масса легкового автотранспорта) согласно требованиям ОДН толщина льда должна составлять 35 сантиметров. Решение по открытию ледового автозимника принимается по итогам контрольного обследования курирующим органом ГКУ «Управление автодорог РС (Я)» совместно с сотрудниками ГИМС, сообщает пресс-служба Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).