Когда откроется ледовая переправа через Лену до Якутска

Продолжаются работы по устройству ледового автозимника «12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена»» по обоим берегам реки на территориях города Якутска и Мегино-Кангаласского района, сообщает тгк PRyanya Якутия Примерный срок открытия ледового автозимника: до 3 тонн – 10 декабря, до 20 тонн – 20 декабря, до 30 тонн – 28 декабря, до 40 тонн – 6 февраля. С 22 ноября допущена к эксплуатации ледовая переправа муниципального значения «Мирный – Накын» до 40 тонн. На ледовых переправах по направлениям «п. Оленек – с. Харыялах» повышена грузоподъёмность до 20 тонн и «п. Жиганск – Аэропорт» до 5 тонн.

Фото: тгк PRyanya Якутия Источник: тгк PRyanya Якутия

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