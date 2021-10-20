Когда не надо ходить за кредитом: Зарплатным клиентам АЭБ – лучшие условия

Современный человек живет в высоком темпе, нам очень важно иметь возможность решать несколько вопросов одновременно, чтобы успеть многое. Заказать зимнюю одежду по интернету, участвовать в зум-колле по работе или родительском собрании и одновременно с этим подать заявку на кредит? С АЭБ возможно всё!

Последнее займет у вас буквально пару минут и не потребует больших усилий, ведь вам не придётся тратить время на очереди в банке.

Вы сможете посчитать на калькуляторе в мобильном приложении «АЭБ Онлайн» свой примерный ежемесячный платеж и там же подать заявку. А если вы являетесь зарплатным клиентом АЭБ, то вам даже не нужно приезжать в офис банка за деньгами!

После одобрения онлайн-заявки деньги будут зачислены на счет и мгновенно отразятся у вас в приложении. Доступная к онлайн-выдаче сумма потребительского кредита для зарплатников – до одного миллиона рублей. Эти и другие возможности доступны всем клиентам республиканского банка, получающим заработную плату на счет в АЭБ.

Среди других преимуществ быть зарплатником Алмазэргиэнбанка – бесплатное обслуживание карты, процент на остаток средств по счету, кешбэк в рублях за покупки в магазинах и ресторанах партнерской сети «СВОИ» по всей республике (svoi.albank.ru), повышенный лимит кредитной карты и, конечно, самые лояльные условия кредитования, в том числе по ипотеке и рефинансированию.

Мы предлагаем отличные условия кредитования, пониженные ставки и минимальный срок одобрения. С АЭБ все вопросы можно решить быстро и просто!