Когда, наконец, откроют проспект Ленина в Якутске?

Движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Кулаковского до здания ЛОРПа в Якутске планируют открыть до 20 ноября. Соответствующее решение принято в ходе выездного совещания по вопросу реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории столицы республики с участием первого вице-премьера региона Дмитрия Садовникова и Минтранса, сообщает ЯСИА.

Изначальный срок сдачи первого этапа ремонта проспекта Ленина от улицы Кулаковского до ЛОРПа — 20 ноября. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев, выработаны решения, которые позволят открыть этот участок дороги раньше. При этом генподрядчиком ООО «Дорстрой» уже начаты работы по второму этапу — от улицы Дзержинского до улицы Хабарова.

«Подрядчик приступил ко второму этапу. Хотя на самом деле надо было завершить первый этап, а потом уже приступать ко второму. Будем требовать, чтобы подрядчик выдержал все сроки и своевременно сдал работы первого этапа», — отметил первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников.

Представитель «Дорстроя» Виктор Хабовец заверил, что начало работ по второму этапу не повлияет на сроки сдачи первого. «На сроки это не повлияет, потому что здесь ведутся земляные работы, а по первому этапу осталось установить и подключить светофоры, дорожные знаки и освещение. Это абсолютно не накладывается на работы второго этапа — задействованы разная техника и разные специалисты. Крайний срок — 20 ноября, но планируем сделать это раньше», — сказал он.

Напомним, ремонт проспекта Ленина от улицы Красноярова до улицы Хабарова реализуется в два этапа. Полностью он должен завершиться к концу октября 2023 года. Второй этап ремонта охватывает работы от Дзержинского до Хабарова, которые уже начались, а также от улицы Красноярова до улицы Кулаковского — на этом участке заход планируется в феврале следующего года.