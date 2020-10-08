Когда надо обращаться к гериатру?

В начале октября весь мир отмечал Международный день пожилых людей. Но мероприятия, посвященные этой дате, продолжаются до конца октября. С какого возраста нужно консультироваться у гериатра? Как сохранить память и чем именно помогает врач-гериатр пожилым людям? Об этом сегодня нам рассказала Альбина Андреевна Дмитриева, врач-гериатр Намской центральной районной больницы.

— Альбина Андреевна,что такое гериатрия?

А.Д: Многие люди не знают, кто такой врач гериатр. Сначала я скажу так, у детей есть свой врач-педиатр, у пожилых есть врач-гериатр. Гериатрия занимается изучением, профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний у людей пожилого возраста. Врач-гериатр – это специалист, который оказывает помощь людям старших возрастных групп (старше 60 лет).

— В каком возрасте человек считается пожилым?

А.Д: В нашей стране, от 60 до 74 лет считается пожилым, возраст от 75 до 89 старческим, а лица, достигшие 90 лет, считаются долгожителями. Сегодня мы можем говорить о том, что произошла смена представлений об успешном старении. Раньше успешное старение связывалось исключительно с отсутствием болезни, хорошим физическим и когнитивным статусом. Современное понимание успешного старения значительно шире и включает не только физическое, но и психологическое, социальное здоровье человека. Врач -гериатр сродни психологу и психотерапевту. Ведь иногда пожилые пациенты бывают одинокими. Им нужны слова поддержки, они нуждаются во внимании и заботе.

— Старение – это естественный биологический процесс. Но часто в СМИ упоминается про преждевременное старение.

А.Д: Старение происходит у всех по-разному. В возрасте 40-50 лет суставы начинают терять гибкость и подвижность, человеку сложнее быстро двигаться, бегать и прыгать. Снижение зрения и слуха – это первые признаки естественного старения. Также одним из признаков старости является ухудшение состояния кожи, которая становится менее эластичной и упругой. Появляются морщины, второй подбородок, мешки под глазами. Помимо этого снижается способность организма к адаптации к изменениям окружающей среды. А преждевременное старение характеризуется тем, что изменения в организме и психике происходят быстрее, чем обычно. Считается, что причинами такого процесса являются неблагоприятные условия жизни, постоянные стрессы, тяжелые болезни. Главные признаки преждевременного старения – это быстрая утомляемость, слабость, ухудшение памяти. Преждевременное старение может начаться уже вскоре после 30 лет.

— Какие болезни можно отнести к «старческим»?

А.Д: Существует такое понятие как возраст-ассоциированные заболевания, к ним относятся сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертоническая болезнь, нейродегенеративные заболевания, остеопороз, а также — гериатрические синдромы, их более 80. Среди них — старческая слабость, или астения, саркопения, высокий риск падений, когнитивные нарушения, депрессии, нарушения сна, недержание мочи, сенсорные дефициты и другие.

— Всем ли пожилым нужно обращаться к врачу-гериатру?

А.Д: Есть пожилые люди, которые не нуждаются в консультации гериатра, они отличаются самостоятельностью и крепким здоровьем. Таких людей как и в городе,так и в селах очень много. Например, в нашем районе живут бабушки и дедушки, которые до сих пор охотятся, рыбачат самостоятельно, заготавливают дрова. А им далеко за 80 лет! Как правило, такие люди с активной жизненной позицией и позитивным взглядом на жизнь.

Есть другая категория пациентов, которым необходима постоянная помощь медиков. Они подвержены депрессии, медленно двигаются, у них нарушена память, развивается атрофия мышц, появляются другие проблемы, связанные с возрастом. То есть, это те люди, которым угрожают инвалидность и потеря самостоятельности. Им нужен комплексный подход. В таких случаях мы работаем совместно с неврологом, кардиологом, гастроэнтерологом и другими врачами.

— С возрастом снижается память. Как ее сохранить?

А.Д: Это закономерный процесс и начинается с 50 лет. Пожилой возраст является фактором риска развития разного рода сосудистых и дегенеративных заболеваний, которые сопровождаются нарушением памяти. Также к причинам снижения памяти относятся: кислородное голодание из-за сосудистой патологии и малой физической активности; нехватка витаминов в рационе, особенно группы В, фолатов; нарушение обмена аминокислот, фосфолипидов, цинка; гормональные нарушения; прием различных лекарственных средств; хронический стресс.Чтобы сохранить память следует придерживаться следующих рекомендаций: обязательно включайте в рацион, продукты богатые омегой-3, витаминами, особенно, группы В, фолатами, аминокислотами. К ним относятся: рыба (лосось, чир, муксун), оливковое и льняное масла,соевый белок,зелень. Так же не забывайте о достаточном употреблении воды(в среднем 30мл/кг веса).

— Никому не хочется стареть раньше времени и всем хочется продлить молодость, активный образ жизни. Что бы вы посоветовали нашим читателям?

А.Д: Всем читателям, вне зависимости от возраста, советую прогулки на свежем воздухе. А ещё лучше, если вы занимаетесь ежедневно ходьбой, катаетесь на велосипеде и занимаетесь утренней гимнастикой. Это способствуют улучшению деятельности головного мозга на 20%. Также обязательно высыпайтесь. Именно недосып, хроническая усталость и стресс отрицательно сказываются на всем нашем организме. После 50 лет постоянно надо стимулировать работу мозга – читайте книги, разгадывайте кроссворды, играйте в шахматы, учите иностранные языки, стихи любимых поэтов.

Ну а позитивное настроение, как известно, не только продлевает жизнь, но и способствует сохранению памяти. Будьте любопытны, амбициозны и оптимистичны!