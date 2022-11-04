Когда мобилизованный может сам распорядиться 200 тыс. руб. — Минтруд Якутии

Министр сообщила на своем тгк Елена Волкова Минтруд Якутии:

По поручению главы Якутии Айсена Николаева в порядок предоставления единовременной материальной помощи в категорию получателей единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч рублей включен сам мобилизованный гражданин в случае отсутствия близких родственников или наоборот при наличии нескольких категорий лиц, претендующих на данную выплату. Такая выплата будет направлена самому гражданину по его заявлению либо в отсутствие заявления на его лицевой счет на основании полученной информации от Военного комиссариата Якутии или воинской части.

Как сообщает тгк Новости Саха, есть случаи, когда у военнослужащего есть несколько бывших жен, и они все де-факто, в случае прописки детей с военным, претендуют на выплату 200 тыс. рублей. Возникают конфликты и негатив по этим выплатам. Теперь появилась возможность военному самому распорядиться это суммой как он посчитает нужным.