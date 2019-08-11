Когда лучше наблюдать звездопад Персеиды 2019?

Метеорный поток Персеиды уже начался, и сейчас наблюдается самый пик активности метеоров, напоминают астрономы. С 5 по 20 августа после полуночи можно увидеть красивейшее зрелище — около 20—30 пролетающих метеоров в час.

Самый пик метеорного потока произойдет в ночь с 12 на 13 августа 2019 года, но уже сейчас это явление хорошо заметно на темном небе.

Персеиды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает.

Чтобы лучше наблюдать за звездопадом и загадывать желания — нужно выбрать место без городской засветки (в городе не будет видно и половины «падающих звезд»). В сельской местности либо в 30 км. от города.

Также — нужно одеться потеплее и обойтись без костра. Иначе — ничего нельзя будет увидеть.

И следите за прогнозом погоды — туч на небе быть не должно.