Когда и где откроют ледовые переправы в Якутии
В этом году ледовые переправы на реках Якутии начнут открываться с 1 декабря. Сегодня из 83 имеющихся участков автозимников движение транспортных средств открыто на 14. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики, примерный график открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог был утвержден 18 октября. Но из-за устоявшейся теплой погоды в ноябре в него были внесены изменения, и сроки были отложены на несколько дней.
На реке Вилюй
открытие четырех ледовых переправ для автомобилей общей массой до 4 тонн запланировано с 1 по 5 декабря:
- у села Верхневилюйск Верхневилюйского района и села Кюндядя Нюрбинского района – 1 декабря;
- у села Устье Сунтарского района – 5 декабря.
- у села Крестях Сунтарского района – 10 декабря На реке Алдан переправа для автомобилей общей массой до 4 тонн откроется 5 декабря.
На реке Лена
- открытие ледовой переправы «11-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена» запланировано 10 декабря для автомобилей с массой до 3 тонн.
- на автодороге Колыма переправа откроется 5 января для автомобилей с общей массой до 10 тонн.
Автозимники
По состоянию на 22 ноября на территории Якутии из 10,9 тыс. км. автозимников открыто 690 км., это 14 участков из имеющихся 83.
- Для автомобилей до 30 тонн открыт автозимник «Арктика» на участке от поселка Черский Нижнеколымского района до границы с Чукотским автономным округом.
Для автомобилей до 10 тонн доступны автозимники:
- «Яна» на участках: от села Токума до поселка Батагай, от поселка Батагай до села Хайысардах Верхоянского района объездная дорога, сухопутный автозимник;
- «Усть-Куйга-Казачье-Кресты» на участке Казачье – Кресты Усть-Янского района.
- «Верхоянье» на участке от города Верхоянск до села Боронук Верхоянского района (объездная дорога);
- «Алазея» на участке от города Среднеколымска до села Эбях и на участке местности Острог до села Алеко-Кюель Среднеколымского района (объездная дорога).
Для автомобилей до 5 тонн открыты автозимники:
- «Арктика» на участке от поселка Черский до села Походск Нижнеколымкого района; «Усть-Куйга-Казачье-Кресты» на участке от поселка Усть-Куйга до села Казачье Усть-Янского района.
Для автомобилей до 3 тонн действуют автозимники:
- «Усть-Куйга-Депутатский-Белая Гора» на участке от села Оттоох-Атах до развилки к селу Куберганя Абыйского района;
- «Индигир» на участке от развилки к селу Абый до поселка Белая Гора Абыйского района.
Открытие транспортного сообщения по грунтовому автозимнику на участке от села Таас-Юрях в Мирнинском районе до поселка Верхнемарково Иркутской области (км 1310 – км 2146) запланировано на 15 декабря.
На ледовых переправах и автозимниках продолжаются работы по мониторингу толщины льда, очистке снега, осмотру и закреплению трасс.
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