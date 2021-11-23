Когда и где откроют ледовые переправы в Якутии

В этом году ледовые переправы на реках Якутии начнут открываться с 1 декабря. Сегодня из 83 имеющихся участков автозимников движение транспортных средств открыто на 14. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики, примерный график открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог был утвержден 18 октября. Но из-за устоявшейся теплой погоды в ноябре в него были внесены изменения, и сроки были отложены на несколько дней.

На реке Вилюй

открытие четырех ледовых переправ для автомобилей общей массой до 4 тонн запланировано с 1 по 5 декабря:

у села Верхневилюйск Верхневилюйского района и села Кюндядя Нюрбинского района – 1 декабря;

у села Устье Сунтарского района – 5 декабря.

у села Крестях Сунтарского района – 10 декабря На реке Алдан переправа для автомобилей общей массой до 4 тонн откроется 5 декабря.

На реке Лена

открытие ледовой переправы «11-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена» запланировано 10 декабря для автомобилей с массой до 3 тонн.

на автодороге Колыма переправа откроется 5 января для автомобилей с общей массой до 10 тонн.



Автозимники

По состоянию на 22 ноября на территории Якутии из 10,9 тыс. км. автозимников открыто 690 км., это 14 участков из имеющихся 83.

Для автомобилей до 30 тонн открыт автозимник «Арктика» на участке от поселка Черский Нижнеколымского района до границы с Чукотским автономным округом.

Для автомобилей до 10 тонн доступны автозимники:

«Яна» на участках: от села Токума до поселка Батагай, от поселка Батагай до села Хайысардах Верхоянского района объездная дорога, сухопутный автозимник;

«Усть-Куйга-Казачье-Кресты» на участке Казачье – Кресты Усть-Янского района.

«Верхоянье» на участке от города Верхоянск до села Боронук Верхоянского района (объездная дорога);

«Алазея» на участке от города Среднеколымска до села Эбях и на участке местности Острог до села Алеко-Кюель Среднеколымского района (объездная дорога).

Для автомобилей до 5 тонн открыты автозимники:

«Арктика» на участке от поселка Черский до села Походск Нижнеколымкого района; «Усть-Куйга-Казачье-Кресты» на участке от поселка Усть-Куйга до села Казачье Усть-Янского района.

Для автомобилей до 3 тонн действуют автозимники:

«Усть-Куйга-Депутатский-Белая Гора» на участке от села Оттоох-Атах до развилки к селу Куберганя Абыйского района;

«Индигир» на участке от развилки к селу Абый до поселка Белая Гора Абыйского района.

Открытие транспортного сообщения по грунтовому автозимнику на участке от села Таас-Юрях в Мирнинском районе до поселка Верхнемарково Иркутской области (км 1310 – км 2146) запланировано на 15 декабря.

На ледовых переправах и автозимниках продолжаются работы по мониторингу толщины льда, очистке снега, осмотру и закреплению трасс.