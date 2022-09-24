Когда будут внедрены в жизнь разработки наших ученых: Заметки дилетанта с фестиваля Науки

В субботу, 24 сентября, в Центре спортивной подготовки «Триумф» открылся Фестиваль Науки Nauka 0+. В нем принимают участие научные институты, образовательные высшие и средние учебные заведения Якутии. Наряду с ними со своими проектами выступают и школьники.

Первыми, с кем я поговорил, оказались молодые ученые из лаборатории геохими каустобиолитов Института проблем нефти и газа СО РАН.

Они представили на выставку множество видов сорбентов и бионефтедеструкторов, то есть таких составов, которые могут очистить наши реки и земли от нефтяных разливов. Что интересно, эти препараты разработаны у нас в Якутии, притом из местных составляющих, даже из коровьего навоза. Вопрос в одном – когда эти наработки будут воплощены в жизнь, будут выпускаться у нас в Якутии и использоваться во благо республики?

То же самое с открытиями и практическими разработками Учебной научно-технологической лаборатории “Технологии полимерных нанокомпозитов” Арктического инновационного центра СВФУ. Кстати, этой лабораторией с 2012 года руководила погибшая в канун Нового года от нападения собак кандидат наук Сардана Афанасьевна Слепцова. «Благодаря ее инициативной работе лаборатория является одной из самых перспективных в СВФУ по научным исследованиям и подготовке талантливых молодых специалистов», – вспоминал директор Института естественных наук СВФУ Василий Колодезников.

Лаборатория занимается разработкой новых технологий и материалов для получения морозостойких полимерных композитов антифрикционного и герметизирующего назначения, которые могли бы применяться в газовой, нефтяной, авиационной и других отраслях. Изготовленные в этой лаборатории морозостойкие материалы для техники Севера сегодня крайне актуальны в условиях всевозможных санкций западных стран. Не секрет, что большая часть техники в горной промышленности, да и легкового авторанспорта производится за границей. Насколько я знаю, из изобретенных в этой лаборатории полимеров изготавливаются аналоги резиновых частей сальников, пыльников и прочих деталей того же грузового и легкового транспорта. Эта замена испортным санкционным запчастям разработана, насколько я знаю, достаточно давно – около десятка лет, если не больше, но она опять же не внедряется в производство. Чем вызвана эта инернтность – нашей бесхозяйственностью или чем-то иным?

Еще одну интересную тему подняла встреча с Евгением Николаевичем Поповым из Лаборатории биотехнологи Технопарка “Якутия”. Руководимый им проект «Ксенос » – это нечто из области научной фантастики.

Он изучает использование широко распространенного во всем мире жука – большого мучного хруща – для биологического разложении полистирола. Не за горами тот день, когда миллионы и миллиарды таких зрущей в особых полигонах будут питаться пластиком, освобождая планету от рукотворного мусора. А еще Евгений исследует применение личинки большой восковой моли для очищения крови от холестерина. Достаточно раз в день съесть одну такую личинку – и в сосудах у вас не будет бляшек. В настоящее время в лаборатории думают над тем, как избавиться от неприятного вкуса и запаха этого “живого” лекарства.

На фестивале побывали многочисленные посетители – из некоторые школ пришли сюда целыми классными коллективами, много было студентов. Так, я познакомился здесь с иностранными студентами нашего СВФУ. В медицинском институте учатся ребята из Египта и девушки из западноафриканской страны Того. Они прекрасно говорят по-русски, что удивительно – девочки-первокурсницы научились говорить на великом и могучем уже здесь.



Встретил я и своего давнего доброго друга – учителя-энтузиаста Ойской средней школы Хангаласского улуса Прокопия Ноговицына. Созданная и выпестованная им школьная эспедиционная группа “Эллэйада” уже много лет занимается настоящими научными исследованиями, сотрудничая с ведущими институтами не только в Якутии и России, но и с зарубежными учеными. Спектр их интересов практически безграничен – биология, оргнитология, историческое краеведение вкупе с археологией, минералогией, палеонтологией, и еще многими-многими науками. У них целый школьный палеонтологически-минералогически-зоологический музей. Сам Прокопий Романович снимает авторское кино по мотивам произведений якутских классикой и по своим собственным сценариям, он консультирует все киногруппы, ведущие съемки в Якутске и его окрестностях. Он – великолепный педагог-наставник с глубоким уклоном в науку, замечательный профессиональный фотограф-анималист (я бесконечно завидую ему белой завистью). Завидую я его ученикам и родителям его воспитанников. Пусть многие из них и не станут учеными, но в них на всю жизнь останется любовь к изучению былого, стремление улучшать настоящее и познавать новое, двигаясь все время вперед.



Вот такие энтузиасты и двигают у нас науку, культуру, искусство. Но что-то не видно поддержки их деятельности, нацеленной на благо республики. Когда же все-таки стронется лед в этой реке спокойствия и незыблемости?

P.S. Во время Фестиваля была проведена пресс-конференция по итогам уникальной экспедиции РГО на самую северную точку РС (Я) на остров Беннетта архипелага Де-Лонга на катамаранах под руководством почётного полярника РФ Николая Находкина. Николай Александрович вместе со своими напарниками подготовил прекрасный рассказ об этой авантюре (в лучшем смысле этого слова) с презентацией фотографий и других материалов. Очень жаль, что свидетелями этого стали всего несколько человек.

Полностью фоторепортаж с Фестиваля смотрите и скачивайте на телеграм-канале:

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