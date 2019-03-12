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Культура & Образование
12 марта 2019, 13:15
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Код таланта первого президента Якутии

Михаил Николаев о задачах к предстоящему III Международному конгрессу «Музыка для всех: от международных мастер-классов – к международным конкурсам».

 

Прошло чуть более пяти лет, когда на нашей северной земле стартовал уникальный проект «Музыка для всех». Сегодня этот сложный, многокомпанентный, межведомственный проект прошел стадию своего становления. Проект имеет фундаментальное значение в формировании коренных основ личности человека, в развитии его духовных качеств и гражданственности. Он призван стать прорывом в культурном развитии республики, в его основе лежит массовое созидательное движение, постепенно охватывающее все слои нашего общества. В двух международных конгрессах, проходивших в г. Якутске в 2014 и 2016 годах проект получил высокую оценку.

В ближайшее время в жизни республики произойдет важное событие. 29 ноября 2018 г. Глава Республики Саха (Якутия) подписал распоряжение о проведении С 28 июня по 5 июля 2019 г. в г. Якутске III Международного конгресса: «Музыка для всех: от международных мастер-классов – к международным конкурсам» и I Международного открытого конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка», сейчас ведется подготовительная работа. В преддверии этого знакового события хотелось бы вместе с вами поговорить о наиболее волнующих вопросах, ответы на которые нам еще предстоит дать.

Мы подошли к идее проекта совершенно обдуманно, реальная ситуация подсказывала и подталкивала к его осуществлению. Сегодня музыкальное образование – это всемирный тренд, и мы не имеем права отставать в этом направлении. Таким образом, после вдохновляющего примера Высшей школы музыки, наступил новый этап развития музыкального образования в нашей республике.

Мы знали, что на нашем пути будут многие трудности, включая кадровый дефицит, оснащенность детских образовательных учреждений музыкальными инструментами, но сознательно пошли на это. В современных реалиях промедление в этом вопросе уже недопустимо. Каждый год в жизни ребенка – это период самых больших изменений в его сознании, физическом и умственном развитии, в познании безграничного мира. Поэтому мы взрослые – мамы, папы, бабушки и дедушки, владея новыми знаниями о достижениях науки, открывающими колоссальные возможности влияния музыки на мозг ребенка, просто обязаны принимать самое активное участие в формировании личности наших детей, продолжателей воплощения нашей мечты, будущего новой Саха Сирэ.

Вы знаете, что главной целью проект «Музыка для всех» определил применение музыки как образовательной, педагогической технологии, нацеленной на развитие восприятия ребенка, стимулирование головного мозга и его способностей. Доказано, что занятия музыкой развивают математические способности ребенка, его память и логику, существует связь музыки и речи, музыкальный ребенок раньше и лучше начинает читать, лучше изучает иностранные языки, то есть музыка помогает нашим детям научиться не только воспринимать прекрасное, но и способствует успешному овладению физики, химии, информатики и других дисциплин, т.е. проект несет в себе громадное социальное значение.

Первые пять лет показали, что проект благотворно действует на развитие музыкальной жизни республики, наполняя ее новыми идеями, творческими проектами, постепенно обогащаются и расширяются формы и методы массового музыкального воспитания. Однако, считаю, что мы далеко не достаточно уделяем внимание этому вопросу. Муниципалитеты, родительская общественность, система государственной власти обязаны были создавать все условия, помочь своим примером патриотизма в организации вдохновенной творческой жизни республики и активнее включаться в деятельность проекта.

Уровень потребности общества в реализации проекта мы сможем поднять через просветительскую деятельность. Нам надо разнообразить музыкальную жизнь в республике, нам нужны интересные программы, новые формы подачи информации. Надо разъяснять музыку, классическую музыку в особенности. Небольшие лекции перед концертами о жизни композитора, раскрытие основной темы их произведения — это не трудные, но очень важные способы, ведущие к пониманию музыкального искусства не только детей, но и их родителей, и что особенно важно к поддержанию мотивации на пути познания.

Совершенно особая роль принадлежит творческой интеллигенции, представителям театрального и музыкального искусства: Приходите, уважаемые мастера искусства, в школы, приглашайте наиболее талантливых ребят для совместной работы в театре и филармонии. Интересные события повлекут за собой и средства массовой информации, обеспечивая так называемые пиар-компании.

Конечно, в образовательном процессе главная роль принадлежит учителям. Возвышенная атмосфера, наполненная удивленно – восторженными взглядами детей, впервые переступающих порог музыкальной школы, надеждами родителей постепенно исчезает в потоке первых же трудностей, отсутствии терпения, не понимания, порой равнодушия взрослых. Цифры показывают, что только 10 процентов первоклашек музыкальных школ становятся их выпускниками. Не хватило терпения — это мы, взрослые не подали руку помощи. А кто из нас осмелится оценить незримый урон, нанесенный ребенку, в том числе и в понижении его самооценки и самоуважения?

Уважаемые учителя, ваше мастерство направлено непосредственно на детей, в чьих открытых сердцах, находится ключ к успеху. Ваша работа подобна теплому летнему дождю, питающему молодые нежные всходы. «Ребенок – родители – учитель» — это одна команда, создающая благоприятную почву для хорошего урожая. Конечно же, особое внимание должно обращаться на детские сады и общеобразовательные школы, где дети получают первые азы музыкального вдохновения, красоты озарения и мотивацию в своем развитии.

Все вы знаете о всемирно известном феномене финских, китайских японских, южно-корейских, сингапурских школ, изучаемый сейчас во всем мире. Абсолютно не случайно в эпоху информатизации и цифровизации музыкальное образование в этих странах занимает важное место в государственной политике и охватывает широкую предметную область. Школьники Финляндии и Китая обгоняют своих сверстников из других стран по математике, чтению и наукам. В чем тут секрет?

Директор одной хельсинской школы так ответил на этот вопрос: «Здесь три причины. Учителя, учителя и еще раз учителя». Финский писатель и философ Пекка Химанен объясняет это так: «Главное – это люди, а не количество вложенных денег. Высокое качество финского образования обеспечивается высоким качеством финских учителей … Лучшие студенты часто хотят стать учителями. Это связано с нашим глубоким убеждением, что мы живем в информационную эпоху, поэтому такая ключевая информативная профессия, как учитель, считается очень престижной».

История Китая насчитывает пять тысяч лет, так называемое Новое музыкальное образование имеет 60-летнюю историю, в этой сфере работают 7 Комитетов, среди которых Комитет по раннему музыкальному образованию. Китайские ученые констатируют, что некоторые из исследований находятся на начальной стадии, их предстоит дорабатывать и углублять.

Более 80-ти лет тому назад великий гражданин планеты, основатель всемирно известного Института воспитания талантов Синити Судзуки создал сенсационную методику, способствующую раскрытию талантов абсолютно в каждом ребенке. В силу обстоятельств его жизни это произошло на примере музыкального образования. Позднее Синити Судзуки писал, что в те годы его слова, о том, что талант – это не случайность, данная при рождении, талант можно развить в себе большим трудом, к сожалению, не были поняты. Только начиная с 80-х годов XX столетия результаты образовательной деятельности великого педагога стали подтверждаться научными исследованиями. «Мы рождаемся с природной способностью учиться. Жизненная сила человека укрепляется благодаря постоянным тренировкам и порождает способности, которые в ходе упорных занятий и преодоления трудностей проявляются все ярче. Другого пути нет» — писал Синити Судзуки.

Сегодня ученые говорят о «миелиновой революции», подтверждающей метод воспитания талантов Судзуки и позволяющей раскрыть многие тайны истории, такие как непревзойденная плеяда итальянских художников эпохи Ренессанса, гений Пушкина, венские композиторы XIX века, бразильский футбол, словом все проявления великих талантов. Можно в качестве примера из нашей истории взять феномен устного мирового наследия Олонхо, успех физико-математической школы М.А. Алексеева, Высшей школы музыки и т.д.

Пытливый журналист Даниэл Койл в своей книге «Код таланта» выделяет три базовых элемента, лежащих в основе любого таланта: углубленная практика, озарение и учительское мастерство. Вы, учителя – главные лица в образовательном процессе. Оттачивая свое мастерство вы множеством подходов и методов заставляете ребенка заинтересоваться предметом, сделать его интересным и желанным. Ваш опыт позволяет разглядеть результаты усилий ученика и направить их в нужном направлении, шаг за шагом, осознанно, не гонясь за быстрыми результатами. Вы мотивируете и побуждаете учеников погрузиться в творческий процесс познания прекрасного мира музыки, учите любви к музыке.

В 2016 г. был создан Центр проекта «Музыка для всех» при Министерстве культуры и духовного развития РС(Я) одной из задач которого является популяризация проекта. Это очень важное направление работы, также способствующее поддержанию мотивации учащихся. Блестящие примеры из жизни успешных людей из мира музыки – это не пустые слова – это реальные шаги по лестнице отбора, реальные возможности, находящие отражение в теле и радиопередачах, наградах, виртуозной игре, блеске вечерних нарядов артистов. Все это входит в набор инструментов для поддержания мотивации, запущенной успехом.

Поэтому совершенно необходимо усиливать работу по внедрению широкомасштабной кампании в средствах массовой информации. Не требует объяснения влияние телевидения, которое, я считаю, находится в долгу перед проектом «Музыка для всех». Нужна интересная яркая подача материала, надо поработать над подачей материала, она должна заинтересовывать, побуждать требуется так организовать подачу материала, чтобы журнал «Музыка для всех», издающийся с 2014 г., стал добрым другом и одновременно путеводителем в каждой семье.

В оставшееся время нам необходимо укрепить основополагающие идеи проекта «Музыка для всех» и всей республикой дружно взяться за оживление музыкальной жизни республики во всех ее уголках. Надо повысить эффективность работы всех музыкальных школ, они на деле должны быть локомотивами музыкальной жизни каждого села, наслега, районных (улусных) центров и городов республики. Нам необходимо дело поставить таким образом, чтобы к международному конгрессу и музыкальному конкурсу смогли участвовать все наши музыкальные школы, провести взыскательный смотр их работы, провести своеобразную состязательную олимпиаду. Каждый улус должен быть готов встретить гостей Конгресса, показать свои успехи, попросить совета, словом быть готовым к открытому диалогу, ведь все вместе мы делаем одно большое дело, создаем музыку для всех.

III Международный конгресс проекта «Музыка для всех» и I международный конкурс молодых исполнителей будет в центре не только республиканских знаковых событий, но всероссийских масштабных мероприятий, к чему мы должны готовиться уже сейчас.

 

Председатель

попечительского

совета проекта «Музыка для всех»                                                           М. Николаев

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