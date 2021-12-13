Кочевники Азиатской России: взгляд в прошлое

10 декабря 2021 года состоялась Всероссийская научная конференция с международным участием «Кочевые окраины Азиатской России XVII — начала XX вв.: актуальные проблемы истории управления, социальных отношений, хозяйственного освоения и культуры», приуроченной к Году науки и технологий в Российской Федерации. Конференция прошла в онлайн-формате на площадке ZOOM, где велась прямая трансляция на Youtube, и собрала ученых и исследователей с разных регионов России и ближнего зарубежья.

Инициатором конференции выступил доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Андриан Афанасьевич БОРИСОВ. Конференция прошла при поддержке ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Института языков культуры и народов Северо-Востока РФ и Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).

В первой половине дня с 10 ч. утра начали работу секции. Всего конференция включила в себя две секции. Первую под названием «Кочевые окраины Азиатской России в XVII – начале XX в.» модерировали доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН Андриан Афанасьевич Борисов и доцент ИФ СВФУ им. М.К. Аммосова Аграфена Иннокентьевна МАКАРОВА. Вторая секция была посвящена «Культурным процессам кочевых окраин Азиатской России». Ее модераторами выступили кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова Татьяна Владимировна ПАВЛОВА-БОРИСОВА и научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН Вячеслав Иванович ШАДРИН.

С 14 до 15 ч. состоялось пленарное заседание, где с приветствиями выступили доктор технических наук, член-корреспондент РАН, генеральный директор ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» Михаил Петрович ЛЕБЕДЕВ, кандидат исторических наук, доцент, заслуженный работник культуры РС(Я), почетный работник сферы образования РФ, директор НБ РС(Я) Саргылана Васильевна МАКСИМОВА и доктор педагогических наук, профессор, проректор СВФУ им. М.К. Аммосова Алексей Иннокентьевич ГОЛИКОВ. С пленарными докладами также выступили доктор исторических наук, профессор Иркутского государственного университета Ирина Львовна ДАМЕШЕК, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН Андриан Афанасьевич БОРИСОВ и доктор культурологии, профессор, преподаватель Арктического государственного института культуры и искусств Татьяна Федоровна ЛЯПКИНА.

После пленарного заседаний состоялась презентация коллективной монографии «Якутия в условиях реформирования системы управления имперскими окраинами (XVIII – начало XX вв.)», вышедшей в Иркутске в издательстве «Оттиск» в 2020 г.

После обеда была продолжена работа первой секции с новым вторым модератором, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН, г. Москва, Инной Игоревной ЮРГАНОВОЙ.

Конференция была сопровождена книжной выставкой по заявленной проблематике, подготовленной сотрудниками Национальной библиотеки РС(Я).

Всего в конференции приняли более 60 участников из разных регионов страны – Иркутской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Абакана, Новосибирска, Барнаула, Омска, Кызыла, Республики Бурятии, Уфы, Горно-Алтайска, Узбекистана, Монголии. В работе конференции приняли участие крупные ученые и исследователи в области истории, такие, как доктор исторических наук, главный научный сотрудник, заведующая отделом Центральной и Южной Азии ИВР РАН Татьяна Дмитриевна СКРЫННИКОВА, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Дина Ахметжановна АМАНЖОЛОВА, доктор исторических наук, исполняющий обязанности профессора филиала РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина в г. Ташкенте Шухрат Бахронович МУХАМЕДОВ, доктор культурологии, профессор АГИКИ Татьяна Федоровна ЛЯПКИНА, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Дарима Дашиевна АМАГОЛОНОВА и многие другие.

Несмотря на разницу в часовых поясах, в конференции смогли принять почти все заявившиеся участники. Состоялась плодотворная научная встреча, где ученые смогли поделиться своими последними научными исследованиями и обменяться опытом. Данная конференция стала одной из наиболее значимых и интересных в научной жизни республики за последнее время и была приурочена к Году науки и технологий в Российской Федерации и в ознаменование 100-летия Республики Саха (Якутия).

Среди научных проблем интересовавших участников конференции были актуальные проблемы имперской политики XVII — начала XX вв., адаптации кочевников в составе Российского государства, вопросы идентичности, политико-потестарной организации кочевых народов, трансформации кочевнических традиций, культурологических аспектов жизнедеятельности номадов Азиатской России. Наиболее интересные доклады вызвали ряд оживленных дискуссий, что свидетельствует об актуальности заявленной тематики авторитетного научного форума. При подведении итогов было принято решение продолжить проведение конференций по заявленной проблематике в будущем.