Кобзон спел Куприянову песню о Лене

Министр культуры Якутии Юрий Куприянов поделился историей, как 29 апреля 2017 года присутствовал в Кремле на церемонии присвоения Варваре Устиновой звания Героя труда, и в коридоре встретил Иосифа Кобзона, который сказал: «Я был в Якутске. И у меня есть любимая песня — песня о реке Лене». И прямо при нас ее спел, сообщает тгк Pryanya Якутия, разместив ссылку на эту песню на YouTube. Можете послушать.