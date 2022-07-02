02.07.2022
10:55
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Культура

Кобзон спел Куприянову песню о Лене

Министр культуры Якутии Юрий Куприянов поделился историей, как 29 апреля 2017 года присутствовал в Кремле на церемонии присвоения Варваре Устиновой звания Героя труда, и в коридоре встретил Иосифа Кобзона, который сказал: «Я был в Якутске. И у меня есть любимая песня — песня о реке Лене». И прямо при нас ее спел, сообщает тгк Pryanya Якутия, разместив ссылку на эту песню на YouTube. Можете послушать.

Фото: тгк Pryanya Якутия
Источник: тгк Pryanya Якутия

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