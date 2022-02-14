Кобяйские коммунальщики подарил книги районной библиотеке

В Международный день дарения книги работники Кобяйского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» в рамках акции «Подари книгу с любовью» передали художественную и справочную литературу МБУ «Кобяйская улусная библиотека им. Т. Е. Сметанина».

«Книга была и остается прекрасным подарком. Многие люди с большой любовью относятся к книгам. Хотя в современном мире нас окружает великое множество гаджетов, книга – что-то особенное», – отметили работники ЖКХ из поселка Сангар.

День книгодарения отмечается во всем мире 14 февраля и объединяет всех, кто любит читать книги. Цель этого дня очень проста — подарить кому-нибудь хорошую книгу и вдохновить других людей сделать такой же добрый поступок, подарить радость быть читателем.