Кобяйские энергетики помогли пенсионерам села

Сотрудники КГДЭС Кобяйских электрических сетей АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в группу РусГидро) оказали благотворительную помощь пенсионерам родного села.

Акция стартовала в прошлом году в связи со 100-летним юбилеем известного якутского писателя-фронтовика Тимофея Егоровича Сметанина. В течение года энергетики помогали родственникам своего знаменитого земляка.

В доме родной сестры писателя Екатерины Егоровны Сметаниной были установлены светодиодные лампы. В квартире Светланы Егоровны Сметаниной провели замену и прокладку электропроводки, установили новые светильники, розетки, выключатели. Большой объем работ сделан в доме ветерана Кобяйской газодизельной станции, ныне инвалида Дмитрия Григорьевича Сметанина. Энергетики отремонтировали систему отопления, провели сварочные работы, установили уличный прожектор, заменили приборы учета и вводной автомат.

Организаторами акции стали начальник Кобяйской газодизельной электростанции Христофор Андреевич Дьяконов и инспектор КГДЭС, депутат наслежного Совета Кландра Андреевна Терехова. Работы выполнили слесарь Дмитрий Григорьевич Федотов, электрики Валерий Григорьевич Кривошапкин, Иннокентий Иванович Захаров, Иннокентий Анатольевич Софронов.

Пенсионеры села искренне поблагодарили энергетиков за проделанную работу, чуткость, внимание и доброту.