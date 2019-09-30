Кобяйские единороссы пожелали землякам уверенности в завтрашнем дне

Члены Кобяйского местного отделения «Единой России» приняли участие в торжественном митинге, посвященного ко Дню государственности Республики Саха (Якутия). Особо активное участие приняла молодежь, связывающая свою жизнь с Партией. Юноши и девушки Кобяйского улуса обратились к землякам с поздравлениями по поводу государственного праздника! В этот замечательный день активисты пожелали здоровья, благополучия, согласия и уверенности в завтрашнем дне.

Фото: Кобяйское местное отделение «Единой России» Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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