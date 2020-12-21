Кобяйцу рыбалка обошлась очень дорого

Кобяйский районный суд Якутии вынес обвинительный приговор в отношении мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ, то есть незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба.

В судебном заседании установлено, что в июле 2020 года подсудимый, находясь на реке Лена в проекции поселка Сангар Кобяйского района, используя рыболовную сеть запрещенного размера, выловил 20 сибирских осетров и одного налима, тем самым причинив особо крупный ущерб в размере более 6 миллионов рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый виновным себя признал полностью, пояснив, что действительно осуществлял вылов рыбы. При этом в момент задержания 20 экземпляров осетра Сибирского находились в живом виде, поэтому были выпущены обратно в среду обитания.

Кроме того, государственным обвинителем Якутской транспортной прокуратуры представлены бесспорные доказательства, подтверждающие виновность подсудимого в предъявленном обвинении.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.