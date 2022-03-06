Кобейджинговые карты АЭБ работают без ограничений

Карты Visa и Mastercard будут работать только внутри России. Эти две крупнейшие международные платежные системы объявили о приостановке всех операций в РФ. В ближайшие дни все карты на Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, временно перестанут работать за пределами нашей страны.

Однако все карты Алмазэргиэнбанка внутри России продолжают работать в полном объеме. Приостановка операций по картам Visa и Mastercard не распространяется на территорию РФ, так как все платежи осуществляются через отечественную систему НСПК и не зависят от иностранных платежных систем.

Также продолжают свою работу в обычном режиме, в том числе за границей, кобейджинговые карты Алмазэргиэнбанка. Такие карты выпускаются сразу на основе двух платёжных систем — МИР и JCB — и принимаются в ряде зарубежных стран, включая Турцию, Вьетнам, ОАЭ, Кипр, Армению, Абхазию, Белоруссию, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Южную Осетию.

К кобейджинговым картам АЭБ относятся:

— бесплатная дебетовая Карта жителя Якутии;- карты Мир-JCB Gold.

Карты без ограничений можно заказать онлайн на сайте АЭБ www.albank.ru

Бесплатная круглосуточная горячая линия республиканского банка: 8-800-100-34-22.

Оперативная информация доступна в Телеграм-канале Алмазэргиэнбанка @albankykt. Подписывайтесь: https://t.me/albankykt

