Ко Всероссийскому марафону «Знание» может присоединиться каждый

Второй день идет просветительский марафон Российского общества «Знание». Каждая из пяти площадок в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Луганске, Петропавловске-на-Камчатке освещает определенную тему.

«Программа марафона очень обширная, интересная. На одной площадке множество специалистов, экспертов, представителей разных сфер, которые доступным языком обсуждают и представляют многие проекты, решения по бережному отношению к экологии. Я рад, что в нашей стране инициируются и проводятся такие мероприятия, также я уверен, что тот комплекс мероприятий, конкурсов, которые реализуются в нашей республике, в наших школах, очень результативно способствуют личностному и профессиональному развитию наших детей, которые являются будущим нашей страны», — поделился и.о. директора республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Данил Жирков.

Как считает педагог Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Дьулустан Решетников, марафон весьма интересный, выступление спикеров содержательное и понятное.

«Одним из важных и интересных спикеров — Сергей Кравцов, министр просвещения страны, проведет открытый диалог, в рамках которого расскажет о детских движениях и объединениях, истории их развития и роли в формировании успешной личности», — сказал Дьулустан Решетников.

Посмотреть трансляцию выступлений государственных деятелей, лидеров бизнеса, ученых и популяризаторов науки, известных деятелей культуры можно на телеканале «Якутия 24» с 1 по 3 сентября.

Присоединиться к прямой трансляции Марафона можно на сайте: https://marathon.znanierussia.ru/ и в сообществе Российского общества «Знание» ВКонтакте: https://vk.com/znanierussia