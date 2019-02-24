Ко Дню защитника Отечества: выезд в мотострелковый полк

24 февраля Заместитель Постпреда Якутии по ДФО Вадим Николаев совместно с активистами молодежной организации «Хардыы» выехали в 386-й мотострелковый полк в/ч 30632-А с. Князе-Волконское, Хабаровского края с праздничным концертом для военнослужащих, призванных из Якутии.

В клубе части собрались 23 солдат-якутян. Ребята передали привет своим родным и друзьям, рассказали, что армия научила их стойкости, спокойствию и умению полагаться на собственные силы.

На сцене звучали хомус, гитара, ведущие провели несколько конкурсов, студенты выступили с танцами, девушки спели душевные песни, а завершилось мероприятие исполнением армейских песен от самих солдат. В подарок военнослужащие получили сладости и отличное настроение.

Такие встречи являются традиционными и немаловажными, ведь они способствуют формированию чувства ответственности, патриотизма и долга перед своей страной, Родиной.