Ко Дню водолаза — о водолазном подразделении Службы спасения РС(Я)

5 мая с 2002 года согласно Указу Президента РФ в нашей стране отмечается День водолаза.

В этот день в 1882 году была основана Кронштадтская водолазная школа, положившая начало развитию водолазного дела в России.

На счету водолазного отряда Службы спасения Якутии, созданного в 2005 году — устранение техногенных аварий, в том числе на подводном переходе газопровода на реке Лене, Вилюйской ГЭС, при взрыве танкера на Яне, кораблекрушении в море Лаптевых морского буксира, а также проведение поисковых работ на всей территории республики.

С каждым годом растет количество проводимых водолазных работ, требующих применения сложных технологий: поиск и подъем затонувших объектов – автомобильной и другой техники, судов, обследование подводных потенциально-опасных объектов и гидросооружений, устранение аварий на водозаборах, газопроводах и других объектах.

Водолазное поисковое спасательное подразделение Службы спасения РС (Я) состоит из тринадцати квалифицированных специалистов, имеющих разряды с четвертого по седьмой, есть водолазный специалист (высшая категория водолазного дела) – один из опытнейших работников Анатолий Леонидович Горский», — делится в свой профессиональный праздник начальник водолазного поискового спасательного подразделения ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Юрий Юргин.

Каждый – на вес золота

— Четвертый разряд водолазы получают в Якутске на базе АНО ДПО «Спасатель» под чутким руководством Горского А.Л. Через два-три года – уже пятый разряд, шестой — в учебно-тренировочном центре ФГБУ «Морспасслужба» в г. Москве (водолазная школа), куда каждый год направляются наши ребята. Седьмой разряд имеет водолаз Алексей Белин — универсальный специалист, который имеет право заниматься подводной сваркой и резкой.

Ежегодно водолазы обязаны подтверждать квалификацию, сдавать так называемый техминимум, ежемесячно обязательно проводятся тренировки в бассейне, в барокомплексе, где производится имитация спусков под воду на различные глубины до 40 метров, гипербарические камеры которого используются также и в целях восстановления водолазов. Тренировочные спуски непосредственно на водных объектах осуществляются – весной и осенью. На подготовку одного квалифицированного универсального специалиста водолазной службы может уйти 8-10 лет, поэтому каждый наш специалист – на вес золота. Помимо этого водолазы проходят и спасательную подготовку наравне с коллегами из аэромобильного поисково-спасательного подразделения.

Активный сезон для водолазов начинается с начала мая по конец октября, что означает беспрерывную работу по поиску и подъему без вести пропавших, утонувших, таких выездов за один сезон может доходить до сорока, в зимний период они привлекаются реже, в основном, при провале техники под лед. Одна командировка может занимать от двух дней до двух недель. Бывает, что, вернувшись из одной командировки, сразу же приходится уезжать в другую.

Одна команда

— В состав водолазной станции, учитывая сложные гидрологические условия республики, входят четыре человека: старшина водолазной станции, он же руководитель водолазных работ и водолазных спусков, который осуществляет непосредственное руководство деятельностью водолазной станции и обеспечивает готовность подразделения к выполнению работ под водой; непосредственно работающий водолаз, находящийся под водой и выполняющий поставленную задачу; страхующий водолаз – находящийся у места спуска работающего водолаза в готовности к спуску и возможному оказанию помощи; обеспечивающий водолаз осуществляет непосредственное обслуживание спускающегося водолаза на всех этапах водолазного спуска.

Несмотря на то, что это полностью коллективная работа: ребята наверху контролируют, страхуют, направляют, погружаясь под воду, работающий водолаз остается один под водой, и от его квалификации, знаний, навыков, психологической подготовки, зависит очень многое. Поэтому очень важный момент на отборочном этапе – это обязательное прохождение медицинской и психологической комиссии. Случайные люди, как правило, у нас не задерживаются. Нужно быть подготовленным и физически – вес водолазного снаряжения превышает 60 кг.

Сложно приходится из-за отношения некоторых людей, ведь не все понимают, что бывают условия, когда спуск в этом месте невозможен, к примеру, из-за сильного течения, и что по требованиям безопасности в этом случае мы не имеем права рисковать личным составом.

Советы водолазов

Чаще всего трагедии на воде происходят вследствие пренебрежения элементарными правилами безопасности: купание в необорудованных для купания местах, в состоянии алкогольного опьянения, кто-то переоценивает свои силы, переплывая реку, в межсезонье выезжают на закрытые уже ледовые переправы или выезжают на лед в несанкционированных местах, нарушают допустимую грузоподъемность транспортного средства. Люди легкомысленно относятся к правилам безопасности, не подозревая, насколько может быть коварна вода, хрупок лед и цена за это — человеческая жизнь.

Был случай, когда на глазах у молодого человека утонул его брат, и, когда спустя несколько часов поисков, мы извлекли его из воды, он был уверен, что мы реанимируем, вернем его к жизни…

Чтобы избежать трагедий на воде, нужно не допускать игры детей у водоемов в одиночестве, пресекать забавы на тонком льду, не выезжать на недействующие переправы. Охотникам советуем не выезжать на заливные острова, в период прохождения ледохода уровень воды поднимается очень стремительно. Берегите себя и своих близких!

«Мы любим свою работу, полностью погружены в нее, каждый из нас — фанат своего дела, и на каждого можем положиться, находясь и под толщей воды, и под полутораметровым слоем льда», — отметил Юрий Юргин.