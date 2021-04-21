Ко Дню республики состоится прямая линия с Айсеном Николаевым

«Прямая линия с Айсеном Николаевым», посвящённая Дню Республики Саха (Якутия), состоится накануне праздника – в понедельник, 26 апреля. Начало трансляции в 19:00 часов по якутскому времени.

Трансляция пройдет на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим», а также на телеканале «Россия 24» и радиоканале «Радио России».

Айсен Николаев ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы, выскажет своё мнение по стратегическим направлениям развития Якутии.

Задать вопрос Айсену Николаеву можно будет во время прямого эфира, позвонив в студию по многоканальному телефону 8 (4112) 310111.

Свои вопросы главе Якутии жители республики также могут задать заранее, позвонив по телефону 8 (4112) 508-000 в рабочие дни с 9:00. до 18:00 часов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов).

Также вопросы можно направить через портал OneClick Yakutia.