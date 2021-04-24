Ко Дню Республики издана уникальная книга

Посвящённая одному из ярких эпизодов общественно-политической деятельности первого поколения якутской интеллигенции

Буквально на днях в г. Якутск в национальное издательство «Айар» («Бичик») поступил III том книжной серии «Национальная интеллигенция и становление государственности народов Якутии» — «ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ СЪЕЗД ЯКУТОВ 1912 г.» (К истории общественно-политической мысли в Якутии конца XIX – начала XX вв.).

Автор и руководитель проекта, составитель и ответственный редактор – председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) V созыва А.Н. Жирков. В состав редакционной коллегии входят: Антонов Е.П., Илларионова М.К., Петров П.П., Романова И.Л., Румянцев П.В., Степанова Н.С., Черосов Н.М., Яковлев Э.М.

В третью книгу серии включены три отдельных издания, объединённых единой темой первого Якутского областного инородческого съезда, проходившего в августе—сентябре 1912 г. в г. Якутске:

1. Ковлеков С.И. «В.В. Никифоров и съезд якутов 1912 года». – Якутск, 1996;

2. Романова И.Л. «Историко-исследовательский проект «Лики истории». Впервые составлен наиболее полный на сегодня список запечатлённых на фотографии участников Якутского областного инородческого съезда 1912 года. Долгое время оставалась спорной личность человека, стоящего слева 13-м в 4-м ряду. И.Л. Романовой удалось представить довольно убедительную версию по идентификации этого человека. Рукопись публикуется впервые;

Никифоров В.В. «Протоколы Якутского областного инородческого съезда, проходившего в г. Якутске с 15 августа по 2 сентября 1912 г.» — Якутск, 1912.

В книге использованы фотоматериалы из фондов Якутского государственного объединённого музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, историко – краеведческого музея им. Георгия Димитрова Кыллахской СОШ Олекминского улуса, личных архивов потомков участников якутского областного инородческого съезда, открытых интернет-источников.

В качестве приложения включены документы, подготовленные избранной на съезде якутской депутацией для представления Императору Николаю II и в Правительство Российской империи.

Книга С.И. Ковлекова «В.В. Никифоров и съезд якутов 1912 года» была издана в 1996 г. и стала первым монографическим исследованием в области общественно-политической мысли в Якутии начала ХХ в., посвящённым изучению работы и значения инородческого съезда. На основе архивных и опубликованных источников С.И. Ковлеков создал тематическую картину работы съезда, подробно разобрал итоговые документы, принятые съездом. Отдельная глава в книге С.И. Ковлекова посвящена деятельности избранной съездом депутации по представлению решений съезда в Правительстве Российской империи и Священном Правительствующем Синоде. Известно, что в качестве делегатов от улусов и округов, а также приглашённых на съезде приняли участие порядка восьмидесяти человек. В-основном это были представители улусов Якутского округа, а также горожане — выходцы из различных улусов области, предводители якутских родов, наслегов, улусов, обществ, учителя, врачи, купцы, чиновники различного ранга. Многие из этих людей уже тогда стали известными в области и за пределами Якутии своими общественно-полезными, просветительскими деяниями, составляли костяк сравнительно немногочисленной быстро обретающей популярность и влияние якутской национальной интеллигенции. В грядущие годы революций и войн, политических репрессий судьбы большинства участников съезда 1912 г. сложились трагически. Имена многих из них впоследствии восстановлены, некоторые остаются в забвении. В своей работе С.И. Ковлеков не ставил задачу восстановления имён и исследования дальнейшей судьбы участников съезда.

Раскрытию этой темы целиком посвящено исследование И.Л. Романовой. Книга «Историко-исследовательский проект “Лики истории”» состоит из цикла статей, публиковавшихся ряд лет в газете «Ил Тумэн». Основой исследования И.Л. Романовой стала известная фотография участников съезда 1912 г., один из редких оригиналов которой хранится в Якутском государственном объединённом музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского (ЯГОМИиКНС) в г. Якутске. И.Л. Романова включила в книгу краткие жизнеописания тридцати шести человек из запечатлённых шестидесяти шести на этой фотографии.

Уникальный снимок, сделанный по заказу организаторов съезда известным фотографом, ссыльным народовольцем В.П. Приютовым, издавна занимал внимание исследователей, краеведов, любителей истории. Первые, неполные списки запечатленных обнаружены на обороте одного из оригиналов и в приложениях имеющихся фотокопий. Списки эти оказались не только неполными, но и не совсем точными в определении лиц, имён и фамилий. Впоследствии предпринималось несколько попыток составить наиболее полный список фотоперсонажей. Усилиями таких исследователей, как Г.Р. Кардашевский, Г.В. Данилов, Н.Г. Сергеев, П.П. Петров и др., удалось уточнить имена практически всех участников съезда, запечатлённых на указанной фотографии. Оставалась спорной личность человека, стоящего слева 13-м в 4-м ряду. И.Л. Романовой удалось представить довольно убедительную версию по идентификации этого человека, которого в свое время обозначили термином «неизвестный». Также внесены коррективы в отношении ещё одного участника съезда, изображённого на старинной фотографии. В итоге, появилась реальная возможность утверждать, что составлен наиболее полный на сегодня список запечатлённых на фотографии участников Якутского областного инородческого съезда 1912 года.

За серию публикаций об участниках Якутского областного съезда 1912 г. и их потомках автор И.Л. Романова в 2019 г. удостоилась звания лауреата XVIII Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России». Несомненно, изыскания И.Л. Романовой послужат хорошей опорой для последующих исследователей этой темы.

Третья книга — «Протоколы Якутского областного инородческого съезда, проходившего в г. Якутске с 15 августа по 2 сентября 1912 г.» (в названии книги допущена опечатка: съезд проходил с 25 августа по 1 сентября) издана в Якутске в том же 1912 г. Протоколы, а также постановления и решения съезда подготовлены к печати и изданы инициатором и организатором съезда В.В. Никифоровым-Кюлюмнюр.

В.В. Никифоров был избран председателем съезда и руководил работой не только его заседаний, он редактировал и подписывал протоколы, участвовал в составлении решений съезда. Им же составлены практически все тексты ходатайств, обращений и прошений, которыми снабжалась депутация, избранная съездом для представления его решений в Санкт-Петербурге. Копии этих документов, составленные в своё время также по поручению В.В. Никифорова и хранящиеся в Национальном архиве РС(Я), включены в книгу в качестве приложения.

Как отмечали исследователи, издание «Протоколов…» удалось осуществить с большим трудом. Многое из содержательной части оказалось исключённым по требованию цензуры. Несмотря на сложности, В.В.Никифорову удалось подготовить и издать цельный документ, отражающий в целом работу съезда, содержание дискуссий и значение принятых решений.

Переиздание в составе данной книги «Протоколов Якутского областного инородческого съезда, проходившего в г. Якутске с 15 августа по 2 сентября 1912 г.», опубликованных небольшим тиражом в 1912 г., а также документов якутской депутации в Санкт-Петербург осуществляется впервые в целях создания наиболее целостной на сегодня картины одного из самых знаковых событий в общественно-политическом движении дореволюционной Якутии, организованных и проведённых по инициативе зарождающейся якутской национальной интеллигенции.

СПРАВКА

Книжная серия «Национальная интеллигенция и становление государственности народов Якутии» основана в 2016 г. Национальным книжным издательством «Бичик» Республики Саха (Якутия) им. С.А. Новгородова в соответствии с решением республиканского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 150-летию со дня рождения В.В. Никифорова — Кюлюмнюр по предложению председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) V созыва А.Н. Жирковым.

Целью является оказание содействия в создании общей картины жизни и деятельности представителей первого поколения национальной интеллигенции, направленной на просвещение родного народа, приобщение к ценностям и реалиям современного мира, поднятие культурно-образовательного уровня и общественного самосознания местного населения, отстаивание прав и коренных интересов народа, создание общественно-государственных институтов в дореволюционной Якутии.

В условиях небывалой по напряженности и драматизму концентрации событий и конфликтов, ведущим содержанием которых было ожидание крупных перемен, молодая якутская интеллигенция быстро преодолела стадию гражданского становления, получила опыт публичного выступления и отстаивания своих взглядов, в том числе в длительном противостоянии с царской администрацией, и в начале ХХ в. представляла собой довольно устойчивое сообщество, способное оказывать заметное влияние на направление и ход многих происходящих событий или же инициировать их. На общественно-политическую арену конца ХIХ – начала ХХ вв. выдвинулась группа ярких представителей народа и национальной интеллигенции: А.Е. Кулаковский, П.Н. Сокольников, Е.М. Егасов, М.Н. Тимофеев-Терешкин, Н.Е. Желобцов, Е.М. Молотков, П.В. Слепцов, братья Афанасьевы из Дюпсюнского, Ксенофонтовы из Западно-Хангаласского, Поповы из Мегинского, Слепцовы и Оросины из Таттинского, Николаевы из Ботурусского улусов и многие другие. Признанным лидером национальной интеллигенции, а затем и либерально-демократического движения в губернии в целом стал выдающийся просветитель и общественно-политический деятель В.В. Никифоров — Кюлюмнюр.

Первый том книжной серии вышел в свет в 2016 году и освещает многогранную просветительскую, общественно-политическую и государственную деятельность выдающегося представителя первого поколения якутской национальной интеллигенции, крупного деятеля либерально-демократического движения в России конца XIX – начала XX вв., одного из основоположников якутской литературы, национального театра, драматической и национальной печати в Якутии, издателя, учёного, краеведа В.В. Никифорова — Кюлюмнюр. Книга подготовлена на основе и с учетом предыдущих исследований и публикаций архивных и других материалов о жизни и деятельности В.В. Никифорова-Кюлюмнюр, включая труды, изданные до его политической реабилитации, а также последующие работы по этой теме.

Второй том книжной серии, в рамках монографического исследования, включает основные вехи жизни и деятельности Ильи Максимовича Шадрина, одного из наиболее ярких представителей местной аристократии конца XVIII – начала XIX вв., имя которого впоследствии оказалось преданным забвению на протяжении без малого двух столетий.