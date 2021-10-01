Ко Дню пожилых людей в Якутии открыт паллиативный стационар

В Якутске открыли новый паллиативный стационар – отделение сестринского ухода Республиканской клинической больницы №3 для пожилых.

В новом стационаре предусмотрено 15 коек для тяжелобольных пациентов преимущественно пожилого возраста. Среди них люди с различными формами деменции — с болезнью Альцгеймера, хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии, последствиями инсульта — острого нарушения мозгового кровообращения. Также в отделение направляются люди пожилого возраста с частичной или полной потерей способности к самообслуживанию.

Стационар будет работать в круглосуточном режиме. Как отметила вице-премьер Якутии Ольга Балабкина, это долгожданное и важное событие в рамках исполнения Послания Главы республики Айсена Николаева Госсобранию (Ил Тумэн) РС (Я) о совершенствовании системы медицинской реабилитации и паллиативной помощи.

«Важно пояснить, что паллиативная помощь подразумевает применение комплексного подхода – медицинского и социального, направленного на улучшение качества жизни и облегчения страданий пациента и его семьи, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, когда возможности радикального лечения исчерпаны», – сказала Ольга Балабкина.

Планируется, что на базе отделения сестринского ухода РКБ №3 совместно с АНО «Долгожить» реализуют социальные проекты, направленные на развитие паллиативной медицинской помощи в регионе.

Специалисты АНО «Долгожить» уже приступили к реализации социального проекта «Школа домашнего ухода для родственников паллиативных пациентов».