Ко Дню государственности в Якутске прошли классные часы

Классные часы ко дню государственности республики Саха(Якутия) прошли в эти дни в образовательных организациях города с участием муниципальных депутатов. Такие встречи с молодыми жителями Якутска уже стали доброй традицией. Депутат городской Думы Николай Васильев провел классные часы в трех общеобразовательных учреждениях- это средняя общеобразовательная школа №5, средняя общеобразовательная школа №7 и Сахагимназия. Депутат рассказал старшеклассникам о своей профессиональной деятельности, направленной на защиту прав и медицинских интересов населения региона, необходимости своевременного посещения врачей. Также ребятам были раскрыты вопросы государственности, будущего и развития родной Якутии. Скоро этим ребятам предстоит определить свой дальнейший путь в жизни, поэтому старшеклассников особенно интересовала тема перспективы и стратегического плана развития родной республики.

«Будущее нашей страны – это вы, сегодняшние школьники, поэтому вам необходимо найти свое место в современной России, ее развитии, ясно представлять свои возможности. Нужно учиться самостоятельности в поиске своего места в жизни»,- подчеркнул Николай Васильев.

Спецоперация на территории Украины интересует не только взрослых, но и детей. Поэтому школьники задали вопросы в свете последних событий.

«Игнорировать то, что сейчас происходит, нельзя. Поэтому такие встречи важны, детям надо объяснить, почему Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской областей. Важно донести до сознания детей, что любую информацию, которая транслируется, следует проверять»,- отметил Николай Васильев.

Такие встречи формируют политическую культуру молодежи, позволяют получить новые знания о деятельности органов местного самоуправления из первых рук, способствуют формированию активной гражданской позиции, дают возможность побольше узнать об исторических успехах республики и главных аспектах развития страны.