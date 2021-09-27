Ко Дню государственности Хотун Арылы вновь решила вдохновить

Весной этого года Sakhalife писал, что автор, исполнительница Хотун Арылы выпустила видеоработу, исполнив Гимн республики

Ко Дню государственности Республики Саха (Якутия) певица выпускает уже полноценный музыкальный клип.



Мы связались с Хотун Арылы:



— По идее первая короткометражная версия видеоклипа Гимна Республики Саха(Якутия), исполненная аcapella (без сопровождения музыки) была нацелена на то, чтобы каждый слушатель, зритель понял посыл — глубокий смысл слов и музыкальность этого произведения.

Если честно, было очень приятно, что эта моя работа заинтересовала множество людей, мне писали восторженные отзывы: «Наконец-то чётко услышали каждые слова и поняли значимость Гимна нашей якутской земли».

Поэтому, сразу пришла идея снять отдельно вторую версию клипа. На протяжении многих лет, начиная с 2006 г., я каждый год выпускаю по 1-2 клипа. Конечно, все это очень затратно, но меня вдовновляет Музыка и прекрасные якутские песни. Многие думают, что вся моя работа финансово поддерживается со стороны, но скажу сразу: никогда этого не было, ведь когда любишь свою профессию, все делаешь ради исполнения песен, желаний и претворения их в жизнь.

Гимн исполнен на двух языках — на родном и русском. Это огромная работа получилась благодаря многим замечательным людям: тесно сотрудничала с автором музыки, заслуженным деятелем РС(Я) композитором Кириллом Афанасьевичем Герасимовым.

Благодарю всех, кто творчески поддержал: художественного руководителя Национального Театра Танца им.С.Зверева-Кыыл Уола С.П.БЕССОНОВУ, оркестр национальных инструментов НТТ им.С.Зверева-Кыыл Уола, дирижёра А.Н.ИВАНОВУ, отличника культуры РС(Я), художника-живописца НЬ.НИКИФОРОВУ-Ойууну, мастера по костюму А.Ф.СТАРОСТИНУ, руководство СВФУ им.М.К.Аммосова.

Для меня работа над каждым клипом — это взаимодействие с разными творческими, креативными людьми, целое искусство, как фильм, поэтому для хорошего результата задействованы режиссер, оператор, звукорежиссер. Также без А.СИЛЬВЕРСАНА, А.СЛЕПЦОВА, Л.ЛОПАТИНОЙ целостной картины не было бы, искренне благодарю их за прекрасные мгновения творчества.

В День государственности Республики Саха (Якутия) желаю всем неиссякаемой энергии любви, внутренней гармонии, находить радости в мелочах, идти вперед, быть здесь и сейчас! Таптыыр дойдубут бэлиэ күнүнэн! Тускубут тубустун!



Клип можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/xaDcU5lMjSs

