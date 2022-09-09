Ко Дню города вышла в свет книга о трудовых династиях Якутска

Окружная администрация города Якутска ко Дню города выпустила книгу «Трудовые династии города Якутска». В торжественной презентации книги приняли участие глава города Евгений Григорьев, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, а также герои книги – представители трудовых династий.

В книгу вошли истории 25 семейных династий Якутска – учителей, врачей, строителей, ученых, военнослужащих, артистов, работников сельского хозяйства и многих других, повествующие о жизни, воспитании, труде в семьях, в которых знания, мастерство и опыт передаются из поколение в поколение.

Историю создания книги от идеи до воплощения рассказала Варвара Левочкина, начальник отдела охраны труда, председатель первичной профсоюзной организации Окружной администрации. Идея пришла во время разговора с полковником милиции в отставке Эдуардом Дмитриевичем Федоровым, продолжателем династии военнослужащих, на первомайской демонстрации в 2020 году, где участвовала колонна трудовых династий. Идею поддержало руководство Окружной администрации города Якутска.

«Целью издания книги мы ставили сохранение преемственности и формирование семейных трудовых традиций в городском округе. Эта книга – юбилейный подарок нашим трудовым династиям, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое, культурное, научное развитие нашего города, за ваш труд и преданность делу. Пусть древо жизни трудовых династий займет достойное место в истории Якутска», — пожелала Варвара Левочкина и поблагодарила всех причастных к выпуску замечательной книги.

Составитель книги, известный журналист Матрена Кондратьева поделилась впечатлениями от работы над книгой и общения с героями.

«Я познакомилась с удивительными людьми, уникальными семьями, которые своей жизнью и трудом творят историю нашего города. Замечательно, что они поделились своими историями, традициями, ценностями, к которым смогут приобщиться все читатели», — сказала Матрена Кондратьева.

Представителей трудовых династий поздравил с выходом книги и юбилеем города глава Якутска Евгений Григорьев.

«Наш город – самый старый город Дальнего Востока, на протяжении своей истории был форпостом освоения северо-востока России, а сейчас стал самым крупным городом на вечной мерзлоте, и он бы не состоялся как столица, если бы не люди, которые в нем живут. Люди – самое главное богатство нашего города. В эти дни мы чествуем наших предшественников, их трудовые подвиги, благодаря которым сформировался наш город. И здесь невозможно пройти мимо трудовых династий. Это люди, выросшие в особой среде любви к труду, к профессии. Низкий поклон за ваш вклад в развитие города, за преданность любимому делу», — сказал Евгений Григорьев.

Участники выразили уверенность, что эта книга положит начало целой серии, посвященной трудовым династиям Якутска.

Почетной грамотой главы города Якутска наградили народного художника Якутии Людмилу Слепцову, основоположника династии художников Захаровых-Слепцовых, автора государственного флага Республики Саха (Якутия). Почетными грамотами Окружной администрации отметили авторов и издателей книги «Трудовые династии города Якутска». Представителям трудовых династий вручили юбилейные знаки «390 лет со дня основания города Якутска» и «200 лет представительного органа города Якутска».

Презентация книги завершилась выступлением хора из представителей трудовой династии педагогов Скрыбыкиных из Тулагино-Кильдямского наслега.