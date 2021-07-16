Ко Дню алмазодобытчика работников АЛРОСА отметили наградами

Ко Дню алмазодобытчика около 500 сотрудников компании за высокие производственные результаты получили корпоративные и муниципальные награды.

«Прошедший год был очень сложным для АЛРОСА и всей алмазно-бриллиантовой отрасли. Тем не менее, копания показала достойные производственные и финансовые результаты, сохранив лидерство на глобальном рынке алмазодобычи. В этом, конечно же огромная заслуга, нашего коллектива. Работники АЛРОСА показали себя настоящей командой: сплоченной, нацеленной на результат, готовой преодолеть любые трудности. Благодаря их неравнодушному отношению к своему делу, АЛРОСА еще раз подтвердила свою устойчивость к любым кризисам», – подчеркнул генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

За многолетний плодотворный труд около 400 работников компании получили почетное звание «Ветеран АК «АЛРОСА». Среди награжденных ко Дню алмазодобытчика – Новохатько Наталья Андреевна, руководитель по сопровождению работы с недвижимостью структурного подразделения Центра управления недвижимостью. Более 25 лет посвятила она АЛРОСА:

«Очень приятно, что мой труд ценят. Получить награду радостно, но это и большая ответственность перед коллективом».

За большой личный вклад в развитие компании приказом генерального директора Сергея Иванова объявлена благодарность более 100 сотрудникам компании.

Работников АЛРОСА отметила и администрация Мирного. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие алмазодобывающей промышленности, активную гражданскую позицию Знаком «За заслуги перед городом Мирным» награжден Кошевой Андрей Валентинович, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования участка подъемов и поддержаний шахтных стволов №2 рудника «Интернациональный» МГОК. Премию главы Мирного «Мастер года» получили Козлов Максим Николаевич, техник цеха технического обслуживания воздушных судов инженерно-авиационной службы Авиакомпании АЛРОСА, Сапрыкин Алексей Павлович, водитель автотранспортной колонны №2 базы дорожной механизации МУАД и Трегубенко Алексей Иванович, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики СТ «Алмазавтоматика».