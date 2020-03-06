Книжная выставка и гости из Москвы – 150 лет Якутской епархии

13-16 марта по благословению Патриарха Кирилла Якутская епархия проводит книжную выставку-форум «Радость Слова». Почетные гости: председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви, доктор исторических наук митрополит Калужский и Боровский Климент; выдающийся поэт, эссеист, критик Юрий Кублановский, творчество которого высоко ценили Иосиф Бродский и Александр Солженицын; известный историк и писатель Дмитрий Володихин, автор научных статей по истории Средневековой Руси и романов в жанрах научной фантастики, фэнтези и фолк-хистори. Основные мероприятия: — принесение ковчега с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского – 14 марта, 16.30, храм Рождества Богородицы (пр. Ленина, 61), и 15 марта, 10.00, Преображенский кафедральный собор (Кирова, 3); — торжественное открытие выставки-форума «Радость Слова» и фото-выставки «Святитель Тихон» — 14 марта, 12.00, Якутская духовная семинария (Чернышевского, 52); — научная конференция «Русская Православная Церковь в ХХ столетии» — 14 марта, 13.00, Якутская духовная семинария; — презентации книг Святейшего Патриарха Кирилла и книги Митрополита Калужского и Боровского Климента «Аляска» — 15 марта, Национальная библиотека (пр. Ленина, 40); — творческие встречи с гостями. Подробная программа – см. на сайте Якутской епархии.

Фото: Sakhalife.ru Источник: пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова)

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