Книжная выставка и гости из Москвы – 150 лет Якутской епархии
13-16 марта по благословению Патриарха Кирилла Якутская епархия проводит книжную выставку-форум «Радость Слова».
Почетные гости: председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви, доктор исторических наук митрополит Калужский и Боровский Климент; выдающийся поэт, эссеист, критик Юрий Кублановский, творчество которого высоко ценили Иосиф Бродский и Александр Солженицын; известный историк и писатель Дмитрий Володихин, автор научных статей по истории Средневековой Руси и романов в жанрах научной фантастики, фэнтези и фолк-хистори.
Основные мероприятия:
— принесение ковчега с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского – 14 марта, 16.30, храм Рождества Богородицы (пр. Ленина, 61), и 15 марта, 10.00, Преображенский кафедральный собор (Кирова, 3);
— торжественное открытие выставки-форума «Радость Слова» и фото-выставки «Святитель Тихон» — 14 марта, 12.00, Якутская духовная семинария (Чернышевского, 52);
— научная конференция «Русская Православная Церковь в ХХ столетии» — 14 марта, 13.00, Якутская духовная семинария;
— презентации книг Святейшего Патриарха Кирилла и книги Митрополита Калужского и Боровского Климента «Аляска» — 15 марта, Национальная библиотека (пр. Ленина, 40);
— творческие встречи с гостями.
Подробная программа – см. на сайте Якутской епархии.
+7 (999) 174-67-82