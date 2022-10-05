Книги, над которыми работали ученые ЯНЦ СО РАН, победили на всероссийском конкурсе

Победителями Всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак — 2022» стали издания Национальной библиотеки Якутии, выпущенные библиотекой самостоятельно и в партнерстве с научными институтами Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» — Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН и Институтом проблем нефти и газа СО РАН. На конкурс поступила 161 заявка из 52 регионов России.

Первое место в номинации «Краеведческие библиографические указатели» заняло издание «Авторефераты диссертаций Республики Саха (Якутия) (1934–2010): ретроспективный национальный библиографический указатель».

Составители — библиографы Центра национальной библиографии Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) Яна Афанасьевна Захарова, Лена Иннокентьевна Кондакова.

Редактор — Татьяна Семеновна Максимова, научный консультант — Саргылана Васильевна Максимова.

Второе место в номинации «Материалы конференций и семинаров, сборники статей» заняло издание «Народы и культуры Северной Азии в контексте научного наследия Г. М. Василевич: сборник научных статей».

Ответственный редактор — библиограф Центра национальной библиографии Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) Людмила Ивановна Миссонова.

В составе редакционной коллегии издания работали сотрудники ИГИиПМНС СО РАН. Это ведущий научный сотрудник отдела северной филологии, доктор филологических наук Александр Николаевич Варламов, главный научный сотрудник, заведующий отделом якутского языка, доктор филологических наук Надежда Ивановна Данилова, заместитель директора по научной работе, ведущий научный сотрудник Центра этносоциологических исследований, доктор социологических наук Елена Гавриловна Маклашова, главный научный сотрудник, заведующая отделом фольклора и литературы, доктор филологических наук Надежда Володаровна Покатилова и главный научный сотрудник отдела археологии и этнографии, доктор исторических наук Екатерина Назаровна Романова.

Ответственный за выпуск — научный сотрудник отдела северной филологии ИГИиПМНС СО РАН, кандидат филологических наук Мария Петровна Дьяконова.

Второе место в номинации «Публикации краеведческих документов» заняло издание «Первооткрыватель синтетического каучука Иван Лаврентьевич Кондаков (1857-1931): документы и фотографии».

Научный руководитель и ответственный редактор издания — директор ИПНГ СО РАН, доктор технических наук Марина Дмитриевна Соколова.

Составители — ведущий библиограф Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) Тамара Николаевна Семенова и младший научный сотрудник лаборатории материаловедения Института проблем нефти и газа СО РАН Валерия Валериевна Павлова.