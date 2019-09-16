Книги «Бичик» стали лауреатами сибирской Книги года

С 12 по 14 сентября в Новосибирске прошел открытый межрегиональный конкурс «Книга года: Сибирь – Евразия – 2019». В конкурсе приняло участие более 130 проектов из разных регионов России.

Писатели, поэты, критики со всего мира собрались в центре Сибири, чтобы провести мастер-классы и экскурсии, презентовать свои книги и встретиться с их читателями. В течение трех дней были проведены книжные ярмарки, культурные программы, форумы, литературные семинары, конкурс «Книга года: Сибирь-Евразия 2019».

В этом году издательство «БИЧИК» представило свои издания в 9 номинациях, из которых три проекта стали дипломантами, одна книга удостоена звания лауреат и одна книга стала победителем общего интернет-голосования.

Лауреатом в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» стала работа редакции массовой и популярной литературы «Мамонт и другие древние животные Сибири: энциклопедия» (составители А.В. Протопопов, Е.Н. Мащенко, Г.Г. Боескоров и др.)

Книга популярного писателя Виталия Егорова «По следам «якутского Хейга»», выпущенная редакцией заказных изданий, стала победителем интернет-голосования.

Призерами объявлены:

В номинации «Лучшая краеведческая книга» призером стала книга «Шаманы – избранники Небес и духов» (автор Р.И. Бравина).

В номинации «Лучшее издание нон-фикшн» ДИПЛОМАНТОМ стала книга-альбом «Республика Саха. Год 2017» ( сост. А. И. Лукинов, Э. Т. Мярикянов).

Также книга известного фуд-фотографа Натальи Оконешниковой «Готовим счастье по рецепту» стала дипломантом в номинации «Лучшее издание нон-фикшн».

Победителем в номинации «Лучшее издание, вносящее вклад в развитие евразийского межкультурного сотрудничества» стал сборник С. В. Прачева «Вернуть любовь: пьесы».

Национальная издательская компания «Бичик» в лице генерального директора Августа Егорова поздравляет всех читателей, авторов и коллег с победой в престижном книжном конкурсе.

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