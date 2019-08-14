Книга якутянина вошла в Топ-5 для холодного августа

Речь идет о Владимире Федорове, известном поэте и писателе, ранее возглавлявшем газету «Якутия», а сейчас — главном редакторе «Литературной газеты». Владимир Николаевич сообщил новость в своем фейсбуке.

9 августа 2019 года на известном портале «Год Литературы» (проект «Российской газеты») возглавляющий это электронное издание Михаил Визель опубликовал под рубрикой «Выбор шеф-редактора» топ «Пять книг для холодного августа». Для меня стало большой и, не скрою, приятной неожиданностью, что на четвёртом месте в этой престижной презентации оказалась моя книга «Остров Аграфены», изданная в далёком Якутске недели две-три назад (об этом я сообщил недавно в своей ленте).

Я от души благодарю Михаила Яковлевича за столь высокую оценку моего творчества и привожу его небольшой отзыв на «Остров Аграфены».

«Нечастый гость на столичном книжном рынке, родом из Якутска. Эта тонкая книга рассказов писателя, родившегося и выросшего в рыбацком поселке на берегу Лены, насыщена, с одной стороны, его личными геологическими впечатлениями и воспоминаниями, а с другой — якутскими мифами и преданиями. В которых шаманское восприятие мира, основанное на общении с духами предков, сливается с практическим опытом охотников, приспособившихся выживать в суровых северных условиях. При этом сам Вл. Фёдоров — писатель, безусловно, русский, впитавший и продолжающий традиции русской прозы. А, кстати, Аграфена — не русская селянка, а богиня острова блаженных, что-то вроде феи Морганы острова Авалон.

В любой европейской стране писателя с таким бэкграундом и таким уникальным голосом, писателя, способного передать особенности менталитета крайне закрытых сообществ — не то чтобы носили на руках, но поспособствовали бы его более широкой известности. Владимиру Николаевичу под семьдесят, он выпустил десятки книг, по его произведениям идут десятки спектаклей — и много ли людей за пределами профессионального и земляческого круга о нем знают?»

Ссылка на публикацию портала «Год литературы»:

https://godliteratury.ru/…/vybor-shef-redaktora-pyat-knig-d…

Якутское книжное издательство «Бичик» должно в ближайшее время выставить эту книгу на интернет-портал ЛитРес.