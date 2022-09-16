Книга из Якутии впервые попала в шорт лист престижной премии

Сказка якутской писательницы Лидии Тарасовой «Невероятная история Кындыкан» вошла в короткий список конкурса на соискание премий правительства Москвы имени Корнея Чуковского в номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет».

Премия Корнея Ивановича Чуковского одно из знаковых событий в литературном мире. На конкурс была подана почти тысяча заявок. Включение книги «Невероятная история Кындыкан» — огромная радость и честь для всех якутян.

С 16 по 1 октября 2022 года все желающие смогут проголосовать за книги в проекте «Активный гражданин». Они выберут победителя народной номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».

Команда проекта «Кындыкан» призывает всех поддержать Лидию Тарасову и книгу «Невероятная история Кындыкан» в народном голосовании.

И пусть история Севера будут услышана!

Для голосования необходимо:

Пройти по ссылке голосования,

зарегистрироваться и проголосовать за книгу «Невероятная история Кындыкан» Лидии Тарасовой