Книга блогера Туйаары Алаас «Дорожные заметки Многомамы»

Книга якутского блогера Туйаары Алаас «Дорожные заметки Многомамы» попала в лонг-лист российского нон-фикшн книжного конкурса «Это Факт»! Издание представлено в направлении «Родительство». Это единственная книга про путешествия в этой номинации. Туйаара поблагодарила редактора книги Светлану Таайко и своего мужа за дизайн обложки и техническую поддержку, а также своих читателей, сообщает тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News Источник: тгк Yakutsk News

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