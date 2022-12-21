21.12.2022
20:05
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Светская хроника
Книга блогера Туйаары Алаас «Дорожные заметки Многомамы»
Книга якутского блогера Туйаары Алаас «Дорожные заметки Многомамы» попала в лонг-лист российского нон-фикшн книжного конкурса «Это Факт»! Издание представлено в направлении «Родительство». Это единственная книга про путешествия в этой номинации. Туйаара поблагодарила редактора книги Светлану Таайко и своего мужа за дизайн обложки и техническую поддержку, а также своих читателей, сообщает тгк Yakutsk News
Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News
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