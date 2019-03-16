КМ-2019. Борьба Ирана и Монголии

В группе «В» сборная команда Ирана неожиданно для многих, но вполне очевидно для специалистов одержала уверенную победу над командой Монголии. Иранцы уступили лишь в одной схватке, одержав вверх в остальных девяти поединках. У монголов единственную победу на свой счет записал призер чемпионатов мира, чемпион Азиатских игр Бехбаяр Эрденебат в весовой категории до 61 кг.

В остальных же весовых категориях иранские борцы оказались сильнее своих соперников. Пять поединков они завершили досрочно. В итоге 9:1

Во втором туре группе «В», американцы сразятся с борцами из Ирана. Грузинские вольники поборются с борцами из Монголии.

Монголия – Иран – 1:9

57 кг Туменбилег Тувшинтулга – Алиреза Сарлак — 2:3

61 кг Бехбаяр Эрденебат – Иман Садегикукандех — 4:0

65 кг Батчулун – Батмангай – Хассанали Гиази — 3:7

70 кг Ганзориг Мандахнаран – Мейсам Насири — туше

74 кг Бат-Эрдене Бямбасурен – Реза Афзалипаемами – 0:7

79 кг Тугс-Эрдене Дензеншарав – Юсефали Осмавандани — 0:11

86 кг Уйтумен Оргодол – Мерсад Маргзари – 3:5

92 кг Ульзийсайхан Батсул – Эбрахимизил 0:10

97 кг Лувсандорж Тургтогтох – Алиреза Гударзи 0:10

125 кг Доржханв К. – Комейл Гасеми – туше