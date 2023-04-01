Ключи от новых машин — 21 больнице Якутии

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Сегодня вручил 21 больнице республики ключи от новых машин

Новые машины скорой машины будут работать в посёлках Жатай, Нижний Куранах Алданского района, Чульман Нерюнгринского района, в Верхневилюйской, Вилюйской, Мирнинской и Оймяконской центральных районных больницах.

А ключи от 12 автомобилей на базе «Лада-Нива Трэвел» вручены поликлиникам г. Мирный, Удачный, Айхальской городкой больнице, Алданской городской поликлинике, Нижне-Куранахской и Томмотской поликлинике Алданского района, детской поликлинике Верхневилюйска, Хампинской врачебной амбулатории Вилюйского улуса, Орто-Нахаринскому офису врача общей практики и Витимской городской поликлинике Ленского района, а также в поликлиниках Сунтарской и Усть-Алданской центральных районных больниц.

Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение». За последние годы мы передали больницам 229 машин, в том числе и 16 мобильных передвижных комплексов. Летом ожидается поставка ещё 38 машин.