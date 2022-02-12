12.02.2022
17:15
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Якутия

Ключи от новых квартир выдали в Ленске

Восемь семей получили ключи от новых квартир в доме №56 по улице Якутская в Ленске, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Отмечается, что мероприятие состоялось в рамках программы переселения.

Глава Ленска Александр Хорунов поздравил новоселов и пожелал им счастливой жизни в новом доме.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что в 2021 году из 215,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья переселили 12 тысяч жителей республики.

Фото: пресс-службы мэрии Ленска
Источник: Якутия 24
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