18.06.2022
16:34
187

Якутия

Ключи от новых автомобилей — врачам республики

Глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev сообщил о хорошей новости: В преддверии профессионального праздника — Дня медицинского работника, вручил руководителям медицинских учреждений республики ключи от 25 новых автомобилей, 21 из них скорой помощи, 4 для паллиативной медицинской помощи! Автомобили приобретены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». До конца года будут приобретены еще 32 новых автомобиля для медицинских учреждений республики. Уверен, что новый транспорт облегчит труд медицинских работников на местах, а также улучшит качество оказания медико-санитарной помощи населению наших городов и сел Якутии! t.me/aisen_nikolaev

Фото: t.me/aisen_nikolaev
Источник: t.me/aisen_nikolaev

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх