Ключи от новых автомобилей — врачам республики

Глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev сообщил о хорошей новости: В преддверии профессионального праздника — Дня медицинского работника, вручил руководителям медицинских учреждений республики ключи от 25 новых автомобилей, 21 из них скорой помощи, 4 для паллиативной медицинской помощи! Автомобили приобретены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». До конца года будут приобретены еще 32 новых автомобиля для медицинских учреждений республики. Уверен, что новый транспорт облегчит труд медицинских работников на местах, а также улучшит качество оказания медико-санитарной помощи населению наших городов и сел Якутии! t.me/aisen_nikolaev