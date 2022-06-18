18.06.2022
16:34
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Якутия
Ключи от новых автомобилей — врачам республики
Глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev сообщил о хорошей новости: В преддверии профессионального праздника — Дня медицинского работника, вручил руководителям медицинских учреждений республики ключи от 25 новых автомобилей, 21 из них скорой помощи, 4 для паллиативной медицинской помощи! Автомобили приобретены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». До конца года будут приобретены еще 32 новых автомобиля для медицинских учреждений республики. Уверен, что новый транспорт облегчит труд медицинских работников на местах, а также улучшит качество оказания медико-санитарной помощи населению наших городов и сел Якутии! t.me/aisen_nikolaev
Фото: t.me/aisen_nikolaev
Источник: t.me/aisen_nikolaev
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