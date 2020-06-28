Ключи от новой автомашины вручены чурапчинской школе-саду

Глава Чурапчинского района Андрей Ноговицын вручил ключи от новой автомашины «Газель» директору Кытанахской школы-сада Вячеславу Яковлеву. Это стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках программы в селе Килянки ведется строительство новой школы-сада на 90/25 мест и обеспечивается транспортным средством. «Это стало возможным благодаря усилиям руководства республики и администрации. На данный момент строительство объекта идет полным ходом. Надеемся, что подрядчик завершит строительство школы-сада к 31 декабря 2021 года», — рассказал глава в ходе осмотра объекта.

Отметим, что накануне Дня знаний 2016 года в селе Килянки сгорело 1-этажное деревянное здание 1989 года постройки средней школы имени В.С. Яковлева-Далана. Дети обучаются в неприспособленных для этого помещениях. Кроме того, старое здание детского сада находится в аварийном состоянии.

Также в этот день вручили аттестаты семи выпускникам Кытанахской школы, из них двое учащихся окончили школу с золотым медалями. Руководство района выступило с напутственными словами и пожелали, чтобы выпускники после получения образования вернулись в родные края. Для этого в селе создаются все условия. Кроме новой школы-сад в Кытанахском наслеге строится 16-квартирный трехэтажный дом. Жители района подчеркнули, что строительство объектов вдохнуло новую жизнь в селе Килянки.