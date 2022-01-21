«Клубная жизнь» олекминской молодежи

Более 1500 школьников приняли участие в эколого-географических мероприятиях Молодежного клуба РГО в городе Олёкминске в 2021 году

Активисты молодежного клуба РГО в Олёкминске (Якутия) провели более 20 эколого-географических мероприятий в 2021 году. Их участниками стали более 1500 школьников не только Олёкминского района и Якутии, но и из других регионов России.

«Мероприятия клуба дают уникальную возможность для ребят постигать историческое и культурное наследие нашей родины. Школьники изучают Россию, свою республику, свой район, город вместе с РГО», — сказала руководитель молодежного клуба РГО в ОлёкминскеЮлия Узорова.

Наиболее популярными мероприятиями в прошедшем году стали:

— Экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!» по сбору отработанных батареек;

— Ледовый переход через Лену в рамках Всероссийской акции «10.000 шагов к жизни»;

— Онлайн-викторина, посвященная Дню реки Лена в республике Саха (Якутия);

— Детский творческий конкурс поделок из бросового материала «Горы зовут», посвященный Международному дню гор, который отмечался 11 декабря;

— Чемпионат по скоростной сборке спилс-карт России, Республики Саха (Якутия) и Олёкминского района.

На фото:

«Интересен опыт участия наших активистов в проекте ”Посткроссинг“ — это обмен почтовыми открытками между молодёжными клубами РГО. По правилам участия в проекте, в отправленных открытках активисты рассказывали об интересных фактах из истории и географии района, республики», — отметила Юлия Узорова.

В прошлом году Якутское отделение РГО отметило благодарностями выпускников клуба, учеников 11 класса Районной гимназии «Эврика» Данилу Вогбаева и Василия Стручкова.

Ученицы 8 класса Районной гимназии «Эврика» Виктория Вогбаева и Софья Ларина стали победителями V Международного конкурса творческих работ школьников «Погода для всех».

Роман Узоров, ученик 9 класса Районной гимназии «Эврика», победил во Всероссийском конкурсе РГО в ходе профильной смены «Мир открытий» в номинации «Географ-мастер».

Шесть активистов Молодежного клуба РГО в Олёкминске стали победителями конкурсного отбора на профильную смену РГО «Мир открытий» в ВДЦ «Орленок» и «Океан», где представили Якутию на всероссийском уровне!

Молодежному клубу РГО в Олёкминске 26 января 2022 года исполнится два года! Клуб основан 26 января 2020 года на базе МБУ ДО «Центра творческого развития и гуманитарного образования». Деятельность клуба совпадает с приоритетными направлениями деятельности Центра, среди которых: просветительское, природоохранное, научно-образовательное и добровольческое.

В организации мероприятий клуб тесно сотрудничает и получает постоянную поддержку Якутского отделения РГО, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Олекминский» и МКУ «Управление образованием Олёкминского района» РС (Я).

В настоящий момент участниками клуба являются 22 активиста из числа педагогов центра, учителей-предметников Олёкминского района, школьников, студентов и работающей молодежи.

Молодежный клуб РГО на базе ЦТРиГОШ активно освещает свою деятельность в социальных сетях на официальных страницах клуба «ВКонтаке» , Инстаграм, на сайте ЦТРиГОШ.