Клинико-диагностическая лаборатория горбольницы №3 выполняет более 1,5 млн. исследований

Клинико-диагностическая лаборатория ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» представляет собой одно из основных подразделений, без которого немыслима полноценная врачебная помощь. КДЛ ежегодно выполняет в плановом порядке более 1,5 миллионов лабораторных исследований.

С каждым годом активно внедряются новые методы исследования, растет число анализов. За последние 10 лет в работе клинико-диагностической лаборатории произошли кардинальные изменения, которому сопутствовали обустройство в новом здании больницы, приобретение нового оборудования ведущих мировых производителей медицинской техники, отвечающего всем стандартам, внедрение лабораторной информационной системы, переход на электронный формат.

Все это способствовало и расширению новых видов исследований. Например, в начале 2000-х годов общее количество исследований, проводимых в клинико-диагностической лаборатории составляло не более 500 тысяч. Специалисты лаборатории могли провести 54 вида исследований. В наличии были только 5 бинокулярных микроскопов, 2 гематологических анализатора 3 Diff, 1 биохимический, 1 иммунологический ручной постановки и 2 мочевого анализатора.

В настоящее время клинико-диагностическая лаборатория ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» используются современные надежные методы лабораторных исследований, позволяющие проводить исследования с высоким качеством. Благодаря улучшению материально — технической базы лаборатории внедрены такие виды исследования как 12 видов онкомаркеров, 6 видов гормонов репродуктивной системы, 8 видов гормонов щитовидной железы, внедрены исследования 6 видов гемостаза, увеличились количество до 56 видов биохимических исследований, увеличилось количество до 28 видов клинико-микроскопических видов, проводится жидкостная цитология, которая позволяет ранее выявление патологических процессов в шейке матки.

Большой фронт работы провела клинико-диагностическая лаборатория в период пандемии. В кратчайшие сроки был открыт новый отдел лаборатории, который проводит ПЦР -исследования. За 3 месяца прошлого года было проведено более 35 тысяч лабораторной диагностики на Covid-19.

Помимо внедрения новых исследований руководство Якутской городской больницы №3 уделяет особое внимание повышению квалификации, обучению медицинских работников клинико-диагностической лаборатории. Чтобы оставаться в курсе всех достижений современной науки, сотрудники регулярно принимают участие в конференциях, семинарах. Все знания и навыки, которые они приобретают применяют на практике.

Коллектив клинико-диагностической лаборатории ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» под руководством заведующей Татьяны Гоголевой продолжает развиваться, осваивает новые технологии и идет в ногу со временем, внедряя современные виды исследований.