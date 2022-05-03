03.05.2022
21:55
298
Природа
Клин гусей пролетел над Якутском
Стая гусей пролетела над рекой Лена вблизи 203 микрорайона в г.Якутске. Видео тгк Охота и рыбалка в Якутске.
Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутске.
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