Климент Иванов: Только усилие Ил Дархана может возродить алмазогранильную отрасль

Передо мной газета «Ил Тумэн» от 15 февраля этого года, где на 3 странице напечатано выступление Анатолия Антонова, как пишут одного из основателей алмазоперерабатывающей отрасли республики. Вот отрывок: идея создания ограночного производства родилась не в коридорах власти, не была «спущена» сверху, а была инициирована снизу. Не было еще Конституции Якутии, не было указов президента РФ о полномочиях Якутии по использованию добываемых на ее территории алмазов, не было даже должности президента Якутии, а мы уже создали первую в республике акционерную компанию «Туймада Даймонд». Хотя бы при живых свидетелях нельзя допускать такие искажения исторических фактов. В связи с этим решил довести до читателей истинную картину создания гранильной отрасли в Якутии. Еще в начале 1990 года Председатель верховного совета ЯАССР М.Е. Николаев озвучил возможность огранки алмазов в республике, о создании в будущем ювелирно-гранильной отрасли. А почему бы и нет? Ведь республика добывает алмазы и золото. Что касается огранки алмазов, нужна была очень кропотливая и серьезная работа, так как общеизвестно, что бриллианты – это самое дорогое ювелирное изделие. Чтобы производить бриллианты нужно было выбрать соответствующую технологию, приобрести дорогое оборудование и самое главное – нужно было подготовить кадры, мастеров гранильного производства. Не менее важным являлось наличие надежной схемы поставки алмазного сырья. Уже в это время М.Е. Николаев начал активную работу по созданию акционерной компании на базе производственного объединения «Якуталмаз». При этом имелось в виду, что республика должна стать одним из учредителей этой компании и получать свою долю алмазов в собственность. И эта идея натолкнула руководство республики на создание новой для нас отрасли – гранильной.

Главная его цель: развивать внутреннюю валовую продукцию, создать дополнительные рабочие места, сделать эту отрасль одной из бюджетообразующих и способствующих повышению материального благополучия населения. Такую задачу можно было решить не инициативой троих парней, а в результате хорошо продуманной и настойчивой государственной политики. В то время на частной инициативе невозможно было заниматься огранкой алмазов, т.к. алмазное сырье распределялось только через «Кондрагмет СССР» с согласия правительства СССР.

Любое другое движение алмазного сырья считалось нелегальным и преступным и за это любой «инициативный» огранщик мог бы угодить за решетку. В то время Якутский институт физтехпроблем проводил опытные работы по огранке технических алмазов. По техническим алмазам серьезных проблем не было. По этому сырью Объединение «Якуталмаз» имело право частично распорядиться самостоятельно по договору сторон. Но и движение технических алмазов имело строгий учет.

М.Е. Николаев в начале 1990-х годов предложил директору института академику В.П. Ларионову расширить работу небольшой опытной мастерской, создать группу из молодых специалистов для дальнейшей подготовки кадров для огранки алмазов. Он подтвердил свое предложение практической финансовой и материально- технической помощью. Таким образом, перспективная идея постепенно перешла на практическую плоскость. Подтянулись молодые кадры Г. Яковлев, Нь. Тимофеев и другие. Конечно, они внесли огромный вклад в зарождение алмазно-гранильной отрасли. Безусловно, они умело реализовали государственную политику первого Президента М.Е. Николаева. Однако, подчеркиваю, вдохновителем и организатором рождения и становления алмазогранильной отрасли является М. Е. Николаев. А поддержка академика В.П. Ларионова в начальном периоде рождения огранки алмазов имеет большое значение. Я, ссылаясь на официальные документы, хотел бы осветить некоторые эпизоды зарождения новой отрасли.

По заданию Председателя Верховного Совета М.Е. Николаева готовились и принимались постановления совета министров, касающиеся развития отрасли, государственной поддержки. Так, 8 февраля 1991 года было принято постановление Совета Министров Якутской-Саха ССР «Об учреждении акционерного общества «Туймада Даймонд»». При этом доля Совета Министров в уставном капитале было установлено в размере 50,1%. Для покрытия организационных расходов в счет доли Совета Министров перечислено 500 тыс.рублей (до денежной реформы это была крупная сумма денег). А уже в марте состоялось учредительное собрание АК «Туймаада Даймонд». По рекомендации Верховного Совета и Совета Министров руководителем, вновь созданный акционерной компании был избран молодой специалист, выпускник МГТУ им.Баумана Яковлева Г.П.

24 сентября 1991 года в целях оказания практической помощи было подготовлено и принято специальное постановление Совета Министров «Об основных направлениях деятельности АК «Туймаада Даймонд»». Таким образом, по инициативе М.Е. Николаева появилась государственная доктрина, нацеленная на создание алмазогранильной отрасли.

В августе 1991 года на протокольном совещании у Николаева М.Е. было принято решение о передаче на баланс компании «Туймаада Даймонд» строящийся завод по ремонту автомобилей «Татра» со стоимостью 17,5 млн.рублей в качестве вклада ПО «Якутзолото» в уставной капитал «Туймаады Даймонд». В этом решении было указано: «перепрофилировать объект под алмазогранильный завод».

Руководству «Туймаады Даймонд» дано задание найти поставщиков и подписать контракты на поставку технологического оборудования. На основании этого совещания было принято аналогичное постановление Совета Министров ЯАССР от 4 октября 1991 года №519.

В середине октября 1991 года при личной встрече Б.Н. Ельцин и М.Е. Николаев достигли принципиального согласия о создании АК «АЛРОСА» при долевом участии Якутии. И дело сдвинулось с новой силой. 15 ноября 1991 года указом Президента РФ был образован Комдрагмет РСФСР. Этот фактор дал возможность республике покупать алмазное сырье для создания условий для начала работ по огранке алмазов. Таким образом, были созданы все условия для запуска гранильных установок.

Помню два случая, когда я выполнил конкретные задания Николаева М.Е. по созданию и развитию этой отрасли.

В августе 1991 года во время поездки в Японию я встретился и вел переговоры с руководителем известной японской фирмы по огранке алмазов госпожой Х.Карата о сотрудничестве в области огранки алмазов у нас в республике.

Посредником выступил председатель Комитета Японо-российского торгового сотрудничества Сато сан, который по этому вопросу встретился с Николаевым М.Е. в Якутске. Там шла речь о создании совместного предприятия в Сунтаре и о возможных поставках оборудования. В Якутии переговоры с госпожой Х. Карата прошли успешно, была достигнута договоренность о создании совместного предприятия, поставках оборудования и обучении кадров. Разумеется, эта принципиальная договоренность была одобрена Николаевым М.Е. и затем представители японской фирмы и «Туймаады Даймонд» закрепили договором. Таким образом, в 1992 году было создано совместное предприятие «Саха-Джайан Даймонд», а в ноябре 1992 года в Сунтарском гранильном заводе на Японском оборудовании, японским мастером был огранен первый якутский бриллиант.

Второй случай был в июле 1993 года, когда меня в составе делегации России направили в Нью-Йорк для участия в работе Всемирного конгресса производителей бриллиантов. В состав делегации включили и Яковлева Г.П. генерального директора АК «Туймаада Даймонд». Конгресс был весьма представительным, принимало участие свыше тысячи делегатов. Для молодого начинающего руководителя гранильной отрасли Яковлева Г.П. участие в столь представительном конгрессе стала хорошей школой и необходимой площадкой для установления деловых контактов. При содействии посла РФ в США Ю.Воронезова мне удалось выступить с трибуны этого Всемирного конгресса. Я в своем выступлении постарался дать информацию о Якутии в составе Российской Федерации и ее перспективах в алмазной и ювелирно- бриллиантовой промышленности.

Президент Николаев придавал серьезное значение развитию алмазогранильной отрасли, изготовлению и реализации бриллиантов как на российском, так и на мировом рынках.

19 февраля 1993 года был подписан указ президента Республики Саха (Якутия) «О мерах по развитию алмазообрабатывающей промышленности в РС(Я) в 1993-1995 годы». Этот указ сыграл огромную роль в развитии новой отрасли. Уже через 3-4 года в республике было открыто 28 алмазогранильных заводов. Они произвели бриллиантов стоимостью свыше 100 млн. долларов. Их общее количество к 2000-му году достигло 70 компаний, соответственно значительно увеличилось стоимость производимой продукции.

При деятельности Десяткина Т.Г. налаживалось новое ювелирное производство. В середине 2000-х годов из числа местных компаний возросли крупные алмазогранильные фирмы, как ювелирные фирмы «Киэргэ» (руководитель Павлов А.К), «Уран Саха» (руководитель Егоров П.М.). Однако, в настоящее время значительно сократилось количество гранильных заводов.

С утверждением некоторых политологов бесперспективности развития алмазогранильной отрасли нельзя согласиться. Да, дороговизна на все услуги, особенно энергетических, создают дополнительные трудности. Поэтому необходимо создать условия для развития отрасли. Нужна продуманная поддержка. В 1990-е годы государство создавало многие преференции для отрасли. Правительство договаривалось с поставщиками сырья о снижении цен до 7%. Они же под гарантии правительства отпускали сырье огранщикам в виде товарного кредита на определенный срок. По настоянии руководства республики в начале 90-х годов в г. Якутске начала работать таможенная служба, что значительно облегчила работу по вывозу алмазной продукции за рубежом. И все это дало возможность развиваться алмазогранильной отрасли. Однако, с начала 2000 годов государственная поддержка отрасли перестала работать. Теперь крупные нефтяные компании получают миллиардные налоговые льготы, взамен республика ничего не выгадывает.

Налоговые и иные льготы алмазогранильной и ювелирной отрасли могли бы вернуться сторицей. Надеемся, что объявленное главой республики А.С. Николаевым путь перемен и развитие не сырьевой экономики обеспечит возрождению алмазогранильный отрасли в республике.

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