Климент Иванов прокомментировал требования общественности об отставках руководителей

Аксакал якутской политики Климент ИВАНОВ имеет ярко выраженную гражданскую позицию по актуальным вопросам социально-экономической жизни республики. Климент Егорович пишет статьи, ведет свои аккаунты в соцсетях, комментирует рейтинговые публикации. Вот и сегодня государственный деятель республики прокомментировал статьи о требовании отставок в фейсбук-группе SakhaLife.

— Я уважаю Виктора Федорова за активную и принципиальную позицию в Ил Тумэне. Однако не согласен с его ТРЕБОВАНИЕМ освободить Т. Павлову. На этот раз ошибается сам депутат. По идее, он должен был сначала внести предложение об изменении в Реламент Госсобрания, и только потом уже с полным правом внести предложение о порядке избрания председателей постоянных комиссий. Т. Павлова давно и успешно работает на этой должности. Она грамотный человек. Виктор Федоров, видимо, просто перенервничал. Такое тоже бывает.

Что касается Соловьевой, вопрос серьезный и деликатный. Она достаточно известная в республике личность. Она достойно возглавляла ответственные должности. И в качестве омбудсмена по правам детей неплохо справлялась, и она достойна уважительного к себе отношения. Да, возраст иногда бывает помехой для работы. Но не до такой степени. Мягко говоря, не эстетические выкрики «ВОН! Уходи!» не украшают ни журналистов, ни блогеров. Нужна в этом случае культурная критика и деловое предложение.