Климент Иванов: Наш показатель смотрится очень плохо, но…

Аксакал якутской политики Климент ИВАНОВ прокомментировал в своем фейсбуке итоги Выборов-2021.

— Предварительные итоги выборов многих обескуражили. На фоне общероссийского предварительного итога выборов наш показатель смотрится очень плохо. Нанесен удар по общероссийскому имиджу республики.

Я глубоко убежден, что на самом деле, внутреннее состояние якутян в этом плане совсем другое: якутяне приверженцы демократии, свободного развития. Якутяне в начале 1990-х годов восторженно и с удовлетворением восприняли меры коренных перемен, заложивших начало строительства Новой Якутии -демократической, правовой с гражданским обществом, свободой слова и совести. Горячо поддержали призыв М.Е. Николаева: мы должны стать сильным регионом Великой России». Это были годы подъема национального самосознания народов, получивших возможность самовыражаться.

Если очень коротко объяснить основную причину такого резкого всплеска протестного настроения избирателей, то в России и у нас в Якутии в одном: к сожалению, сегодня официальной государственной идеологии НЕТ. А идеологию должна выработать и возглавить правящая партия «Единая Россия». После выборов только с благими намерениями я должен сказать, что «Единая Россия» допустила и продолжает допускать огромную ошибку. В отношении идеологии она какая-то безликая, безхребетная. Не знает откуда выросла и куда ведет страну. Мы плаваем в этом отношении без паруса и ветрил/в идеологии/. В этом главная причина инертности граждан страны в строительстве Нового общества. В основном беспочвенно критикуют 90 годы. Поэтому у народа преобладает старый менталитет.

Это видно и в нашей республике. Потеряна связь поколений. Идет недооценка исторических ценностей. Многие руководители не видят на что опирается сегодняшняя история республики.

Движение за Новую Якутию, за лучшую жизнь народа началась с 1990 г. под руководством 1-го Президента республики М.Е.Николаева. Вокруг него сплотились истинные патриоты Якутии, лучшая часть интеллигенции, которые душой и сердцем стояли за развитие самосознания народа, культурных традиций и ценностей, свободу слова и совести, за благополучную жизнь народа. Отрадно, что эта заветная мечта сбывается. Как говорится в пословице: этого не замечают только глухие и не видят только слепые».

В 90-х годах интеллигенция республики вела активную работу по разъяснению целей и задач Нового времени. Народ с большим доверием слушал яркие выступления лучших представителей интеллигенции таких как Суорун Омоллоон, Софрон Данилов, Георгий Башарин, Авксентий Мординов, Егор Алексеев, Владимир Павлов, Егор Кычкин. Они тогда горячо поддержали политику 1-го Президента РС/Я/ Николаева М.Е.

Однако сегодня нет в республике научно обоснованной истории республики современного периода, которая начинается с 1990 года. Идет процесс недооценки или извращения этой сокровенной истории. Как говорят в народе «каждый кулик хвалит только свое болото, не опираясь на достигнутое предыдущим поколением руководителей. Это — путь в никуда. Без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет будущего. Если мы придержимся этого принципа, то не будет острых разногласий. Если будет разработана правдивая официальная история республики, если на этой основе будем вырабатывать официальную идеологию и на основе этого вырастим граждан России с современным менталитетом, то народ не свернет с избранного пути.

Надеемся, что Центральная власть должна учитывать, что итоги выборов ни в коем случае не связана с деятельностью Главы республики А.С. Николаева. Он своей достаточно эффективной деятельностью заслужил авторитет и доверие народа.

Итоги выборов — это результат отсутствия надлежащей идеологической работы со стороны партии «Единая Россия». По этой причине в народе все еще главенствует старый менталитет. Приведу мудрые слова Омара Хаяма: если повернуть караван верблюдов назад, то впереди окажется хромой верблюд.

Это путь в никуда. У нас назад пути нет. Молодежь должна твердо усвоить эту истину. Повернуть караван нельзя. Ил Дархан А.С.Николаев в 2018 году дал якутянам правильный ориентир: «Якутия, вперед!».

Хотел бы обратиться к Академии наук РС/Я/ и Академии Духовности РС/Я/: давайте активно взяться за составление научно обоснованной современной истории республики и на основе этого усилить идеологическую, просветительскую работу среди населения. Современный якутянин должен быть не только высокообразованным, но и активным строителем Новой Якутии, конкурентноспособным во всем!