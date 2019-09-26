Климатический удар по Якутии: водители внимание

Информация для водителей!

В Нерюнгринском, Алданском районах, а так же в Вилюйской группе улусов отмечаются неблагоприятные погодные условия, которые значительно осложняют дорожную обстановку, затрудняя движение транспортных средств. Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно осторожными и внимательными! На дорогах возможно образование наката, а также налипание мокрого снега, появление снежных заносов. С учетом того, что температурный режим будет колебаться от плюсовой температуры до минусовой, — велика вероятность обледенения отдельных участков трасс.

Автомобилистам необходимо поменять летнюю резину на зимнюю, следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Необходимо выбирать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать и предпринять меры вплоть до остановки. Особую бдительность стоит проявить при движении по федеральным автомобильным дорогам.

Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Короткий световойдень и осадки снижают видимость на дорогах. Пешеходам для безопасности необходимо использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Переходить проезжую часть следует только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.