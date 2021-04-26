Клиенты мебельной фирмы Якутска остались без товара и денег

Следователем МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» в отношении 28-летней бывшего менеджера частного предприятия по изготовлению сборной мебели.

В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемая заключила договоры от имени предприятия на изготовление мебели общей стоимостью свыше 200 000 рублей, при этом оплаченные клиентами денежные средства и новые договоры она скрыла от руководства и в дальнейшем распорядилась деньгами по собственному усмотрению.

Клиенты фирмы остались без мебели. Теперь экс-менеджеру предстоит возместить им нанесенный ущерб.