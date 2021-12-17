17.12.2021
11:36
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Финансы

Клиенты АЭБ не платят за обслуживание премиальных кредитных карт

Готовиться к праздникам проще с кредитной картой от АЭБ. Впереди — покупка подарков, время волшебства и больших новогодних каникул.

Воспользуйтесь специальным предложением – оформите премиальную кредитную карту Visa Gold сейчас и получите бесплатное обслуживание на весь срок её действия.

Акция стартовала в рамках 28-летия банка и действует с 1 декабря этого года и до 31 января следующего года. В предложении также участвует Visa Classic.

Также для клиентов Алмазэргиэнбанка – первое снятие наличных в банкомате банка бесплатно и пониженная фиксированная ставка для всех. Максимальный лимит по карте составляет до 500​ 000 рублей, беспроцентный период – комфортные до 50 дней.

Карту можно оформить в любом офисе по обслуживанию физлиц АЭБ или на сайте банка​ по ссылке: https://clck.ru/Z69UW

Скорее оформляйте кредитную карту премиального уровня​ Visa Gold​ от Алмазэргиэнбанка и получите бесплатное обслуживание без дополнительных условий!​ 

Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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