Клиенты АЭБ не платят за обслуживание премиальных кредитных карт
Готовиться к праздникам проще с кредитной картой от АЭБ. Впереди — покупка подарков, время волшебства и больших новогодних каникул.
Воспользуйтесь специальным предложением – оформите премиальную кредитную карту Visa Gold сейчас и получите бесплатное обслуживание на весь срок её действия.
Акция стартовала в рамках 28-летия банка и действует с 1 декабря этого года и до 31 января следующего года. В предложении также участвует Visa Classic.
Также для клиентов Алмазэргиэнбанка – первое снятие наличных в банкомате банка бесплатно и пониженная фиксированная ставка для всех. Максимальный лимит по карте составляет до 500 000 рублей, беспроцентный период – комфортные до 50 дней.
Карту можно оформить в любом офисе по обслуживанию физлиц АЭБ или на сайте банка по ссылке: https://clck.ru/Z69UW
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