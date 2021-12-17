Клиенты АЭБ не платят за обслуживание премиальных кредитных карт

Готовиться к праздникам проще с кредитной картой от АЭБ. Впереди — покупка подарков, время волшебства и больших новогодних каникул.

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Акция стартовала в рамках 28-летия банка и действует с 1 декабря этого года и до 31 января следующего года. В предложении также участвует Visa Classic.

Также для клиентов Алмазэргиэнбанка – первое снятие наличных в банкомате банка бесплатно и пониженная фиксированная ставка для всех. Максимальный лимит по карте составляет до 500​ 000 рублей, беспроцентный период – комфортные до 50 дней.

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