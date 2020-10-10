Классным руководителям определили новое полномочие

На основании указа главы Якутии о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации образовательного процесса с 1 сентября 2020 года реализация образовательных программ осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях регулярно производят дезинфекцию, термометрия, соблюдение масочного режима среди педагогического и технического персонала.

Пресс-служба Министерства образования и науки Якутии отмечает, что на данный момент нет превышения эпидемиологического порога по заболеваемости среди детского населения, поэтому совместно с Роспотребнадзором определили, что карантинные меры либо переход на дистанционное обучение будут определяться по количеству заболевших по аналогии с ОРВИ и гриппу – если превышен порог в 10% среди учащихся класса или группы, то классный руководитель или руководство школы сами определяются с форматом обучения.